La semana comienza como terminaba la anterior, con el mundo pendiente de la encrucijada venezolana. Los gobiernos de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y Holanda instaron el sábado al presidente Nicolás Maduro a convocar elecciones transparentes y justas en un plazo de ocho días. Si eso no sucede, reconocerán a Juan Guaidó como mandatario interino del país. Por su parte, el comunicado emitido por la Unión Europea (UE) anticipa medidas "en ausencia de un anuncio (...) de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días", pero no fija un plazo máximo para esa convocatoria ni cita expresamente a Guaidó. Maduro ha rechazado, de momento, el ultimátum y lo considera "una insolencia".

En su último día en Panamá, el papa Francisco pedía el domingo una solución justa y pacífica para la crisis venezolana tras el rezo del Angelus en el Hogar del Buen Samaritano de la capital panameña. "He pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días", comentaba el pontífice.

Otra crisis, que ya ha causado centenares de muertos en el marco de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, ha motivado la visita que ha realizado a Nicaragua una delegación de once diputados del Parlamento Europeo. Allí se han encontrado con "dos Nicaraguas", que son "igual de legítimas pero no se reconocen", en palabras del eurodiputado español Ramón Jáuregui. La misión ha recomendado al Gobierno de Nicaragua "facilitar" un diálogo que lleve a la solución de la crisis y que cumpla ciertas condiciones como la libertad de los manifestantes presos y el cese de la represión. "Si no hay un cambio, lógicamente la Unión Europea adoptará medidas" que pueden incluir la "posibilidad de sanciones", advertía Jáuregui.

Este lunes el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, comparece por última vez esta legislatura ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, donde se centrará en hacer una "evaluación crítica" del proyecto del euro. También en Bruselas, los ministros comunitarios de Agricultura se reunirán para debatir la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y la propuesta de abrir el mercado europeo a nuevas variedades de uva. Además, la Corte Europea de Auditores presentará su informe sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), conocido como el "Plan Juncker".

Ya el martes, en el Parlamento británico se votará una moción gubernamental sobre el acuerdo del "brexit" que los partidos aspiran a enmendar para tomar el control de la salida del Reino Unido de la UE. Entre las enmiendas propuestas, figura la eliminación de la salvaguarda para la frontera entre las dos Irlandas, el principal obstáculo para lograr una retirada ordenada antes del 29 de marzo. También extender el plazo para abandonar la UE, bloquear la posibilidad de una salida sin acuerdo y convocar un segundo referéndum.

En Nicosia (Chipre), los líderes de los países mediterráneos que integran el EuroMed 7 (España, Italia, Francia, Grecia, Malta, Portugal y Chipre) se reunirán el martes para debatir sobre inmigración, seguridad, lucha contra el terrorismo y energía, entre otros asuntos. Y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, iniciará ese mismo día una gira latinoamericana por la República Dominicana y México.

Por Miriam Burgués