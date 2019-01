Cumbre de los países mediterráneos de la UE y otro voto sobre el "brexit"

Los siete países mediterráneos de la Unión Europea (UE) se reúnen este martes en Nicosia para hablar de migración y seguridad energética, entre otros temas. A esta quinta cumbre del bloque, conocido como EuroMed 7, asistirán los presidentes de Chipre, Nikos Anastasiadis; Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y sus homólogos de Grecia, Alexis Tsipras; Portugal, Antonio Costa, y Malta, Joseph Muscat, así como el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Mientras, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará a Guinea Conakry y Gambia para tratar con las autoridades de ambos países africanos la mejora en la gestión de los flujos migratorios.

El jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, emprende este martes una gira por la República Dominicana y México con la crisis en Venezuela como uno de los puntos destacados de la agenda. El mandatario dominicano, Danilo Medina, ha expresado su apoyo a Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, mientras que su homólogo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, sigue reconociendo al presidente Nicolás Maduro y apuesta, junto con Uruguay, por una vía de diálogo dentro de la comunidad iberoamericana. Por otro lado, este martes finaliza la visita de Macron a El Cairo, donde ha pedido a su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, el respeto de los derechos humanos en la nación árabe.

El "brexit" vuelve al Parlamento británico, esta vez para votar una "moción neutra" del Gobierno de Theresa May sobre si los parlamentarios han considerado su plan para la salida de la UE, así como las enmiendas presentadas por varios diputados que sean admitidas. El Ejecutivo de May continúa trabajando para que Bruselas permita introducir cambios en el acuerdo del "brexit" a fin de evitar el escenario más temido, una salida sin pacto. No obstante, la Comisión Europea (CE) insistía el lunes en que el tratado al que se llegó el pasado noviembre "no está abierto a la negociación". Según un sondeo reciente, un 62 % de los británicos afirma que el proceso de abandono de la UE les hace sentirse infelices. Mientras, los principales supermercados del país y cadenas de comida rápida, como KFC y McDonald's, alertan de que una salida drástica de la Unión causará una escasez de alimentos y un aumento de los precios.

La CE va a llevar esta semana ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de aceituna negra española, una decisión que ha valorado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas. Por otro lado, en el Consejo de ministros comunitarios de Agricultura celebrado este lunes, los principales países productores de vino, entre ellos España, Francia e Italia, rechazaron la propuesta de autorizar el cultivo en la UE de seis variedades de vid ahora prohibidas. Según Bruselas, hay razones de tipo ambiental y económico para solicitar un cambio.

El presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, encabeza este martes la conferencia anual de la entidad, en la que presentará los resultados de 2018 y abordará las perspectivas estratégicas de inversión. Además, visitan Bruselas para reunirse con autoridades europeas los ministros de Exteriores de Ecuador, José Valencia, y de Bolivia, Diego Pary Rodríguez. Por su parte, varios eurodiputados explicarán a la prensa su iniciativa para que el 9 de mayo sea festivo como Día de Europa.

