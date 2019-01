La desinformación y el miedo, enemigos a batir en las elecciones europeas

Hace falta más para proteger las elecciones europeas del próximo mayo frente a la desinformación. Así lo afirmaba este martes el comisario europeo de Seguridad, Julian King, al reconocer, no obstante, que compañías como Google, Facebook, Twitter o Mozilla han hecho progresos al respecto en los últimos meses. Ante el riesgo de que los cada vez más comunes ataques de denegación de servicio o DDos afecten a esos comicios, Alphabet acaba de lanzar para Europa una herramienta online gratuita para que las organizaciones políticas protejan sus páginas web. El proyecto Shield es un servicio digital capaz de bloquear este tipo de ataques y que ya usan varias organizaciones de prensa y de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.

El miedo será otro de los enemigos a batir en esas elecciones al Parlamento Europeo. Por eso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha prometido desde Santo Domingo que su partido, el PSOE, y los socialistas europeos saldrán "a por todas" y darán la batalla "contra el miedo, la incertidumbre, la resignación y la mentira". En su intervención ante el Consejo de la Internacional Socialista que se ha celebrado en la capital dominicana, Sánchez no se ha olvidado de la crisis en Venezuela y ha llamado "tirano" al presidente Nicolás Maduro. A su juicio, el "líder de la transición" en ese país es Juan Guaidó, autoproclamado presidente hace una semana.

En Bruselas, el pleno de la Eurocámara debatirá este miércoles sobre la autoproclamación de Guaidó y la respuesta que debe dar la Unión Europea (UE). Además, habrá una rueda de prensa sobre la situación en Venezuela con el presidente del grupo ALDE Guy Verhofstadt y los eurodiputados Javier Nart y Maite Pagazaurtundúa que contará con la presencia de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. En Madrid, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, comparecerá en el Congreso a petición propia para hablar del ultimátum al régimen de Maduro para que convoque elecciones y expondrá, por otro lado, el plan que ha diseñado el Gobierno de Sánchez ante un posible "brexit" sin acuerdo.

Este martes el Parlamento británico daba su respaldo a la primera ministra del país, Theresa May, para que mantenga el pulso con la UE y exija nuevas concesiones en el acuerdo del "brexit", a pesar de que Bruselas se ha negado reiteradamente a reabrir las negociaciones. La enmienda aprobada por una mayoría de los diputados urge a May a pactar una solución alternativa a la controvertida salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas. En la misma sesión se dio el visto bueno a otra enmienda, no vinculante, que rechaza un "brexit" sin acuerdo. Mientras, los diputados de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara han dado un primer paso para eximir a los británicos de visado a partir del 30 de marzo de 2019, el día después del brexit.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo en El Salvador, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en ese país desplegará este miércoles a unos 50 observadores de corto plazo, que se unirán a los 28 que ya están allí desde el 6 de enero. Por otro lado, en los comicios presidenciales del 24 de febrero en Senegal habrá un centenar de observadores de la UE, según ha anunciado en Dakar la eurodiputada española Elena Valenciano, jefa de esa misión de supervisión electoral.

Por Miriam Burgués