La Eurocámara se suma a los apoyos a Guaidó

El Parlamento Europeo (PE) votará este jueves una resolución en la que reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, al constatar que el mandatario Nicolás Maduro "ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales" tras la petición de la Unión Europea (UE). Fuentes de los grupos popular y socialista en la Eurocámara, los dos partidos mayoritarios, confirmaron a Efe que votarán a favor de esta resolución, por lo que ya cuenta con un respaldo suficiente entre los parlamentarios para salir adelante. El presidente del PE, Antonio Tajani, ha declarado que Guaidó, autoproclamado presidente del Venezuela, es el "único interlocutor" de la Eurocámara, que no se puede "quedar callada" ante los últimos acontecimientos en el país latinoamericano.

Este jueves estaremos pendientes de los tres periodistas de la Agencia Efe, dos colombianos y un español, detenidos por las autoridades de Venezuela en Caracas, adonde viajaron desde Bogotá la semana pasada para cubrir la crisis de ese país. Mientras, en Bucarest y organizada por la presidencia rumana del Consejo de la UE, habrá reunión de los ministros comunitarios de Exteriores para abordar la situación en Venezuela. El pasado sábado, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, emitió una declaración en nombre de los Veintiocho en la que dejó abierta la posibilidad de reconocer a Guaidó como presidente y exigió la convocatoria de elecciones "en los próximos días", sin marcar un límite temporal concreto.

Desde México, donde se encuentra en visita oficial, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reprochado a Maduro el exilio que está provocando la crisis venezolana, al alertar de que "ningún gobernante tiene legitimidad si obliga a sus ciudadanos a marcharse". Por su parte, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado la propuesta de Sánchez de formar parte de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos sobre la situación en Venezuela. México y Uruguay, que han adoptado una posición neutral ante esta crisis, han convocado para el 7 de febrero a una conferencia internacional en Montevideo con el objetivo de buscar una salida diplomática.

Según un informe de la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), cerca de 2.270 migrantes murieron o desaparecieron cruzando el Mediterráneo en 2018, una media de seis al día. La mayoría de las muertes se produjeron tras salir de Libia (más de 1.100) o en naufragios. En la ruta occidental, es decir, la que llega a España, los flujos migratorios aumentaron un 131 % en un año (de 28.300 en 2017 a 65.400 en 2018). Y ACNUR pronostica que España seguirá siendo en 2019 la principal puerta de entrada de los inmigrantes a la UE.

De la agenda de la jornada destacamos el debate sobre el futuro de Europa en el plenario de la Eurocámara con la participación del primer ministro de Finlandia, Juha Sipila, y del presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. En Barcelona, la European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF Clif) presentará un proyecto financiado con 15 millones de euros por la UE para investigar el papel de las bacterias intestinales en la cirrosis avanzada, una enfermedad que causa cada año 100.000 muertes en Europa, 5.000 de ellas en España. Y en Ginebra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dará a conocer un estudio sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Por Miriam Burgués