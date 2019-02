Polémica ley francesa antidisturbios y ya hay fecha de nueva cumbre Trump-Kim

En Francia la Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley con la que el Gobierno pretende frenar los disturbios registrados en las manifestaciones de los "chalecos amarillos", con el voto en contra de la izquierda. Impulsada por el partido conservador Los Republicanos y conocida popularmente como "ley antialborotadores", contempla que las autoridades puedan prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a individuos considerados peligrosos. El texto deberá ser examinado ahora por el Senado y volverá a la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva.

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) italiano, Luigi Di Maio, ha estado en París, donde se ha reunido con varios representantes de los "chalecos amarillos". El M5S, que gobierna Italia con la ultraderechista Liga y fue fundado en 2009 contra la tradicional clase política, busca formar un nuevo grupo parlamentario antisistema en la Eurocámara a partir de las elecciones de mayo que integre también a los "chalecos". Según el 5 Estrellas, durante el encuentro en París se percibió "un clima de gran entusiasmo", por lo que se ha acordado celebrar una nueva reunión en las próximas semanas en Roma.

Este miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé anunciar a su candidato para dirigir el Banco Mundial (BM), un puesto para el que suena con fuerza el subsecretario del Tesoro de su país, David Malpass, muy crítico con las instituciones multilaterales. El elegido por Trump podría ser rechazado si es bloqueado por el resto de países, pero es algo improbable dado el histórico pacto entre EEUU y Europa para repartirse la jefatura de esa entidad y del Fondo Monetario Internacional (FMI). La búlgara Kristalina Georgieva preside de momento de forma interina el BM y, en una entrevista con el portal Euractiv, socio de Efe, ha dicho que el organismo está preparado para ayudar a Venezuela, cuyas necesidades financieras estima en decenas de miles de millones de dólares.

Como era de esperar, también Trump ha hablado de Venezuela en su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense. El mandatario ha condenado la "brutalidad" del régimen de Nicolás Maduro, "cuyas políticas socialistas" han dejado a su país "en un estado de pobreza extrema y desesperación". Por otro lado, Trump ha anunciado que su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, se celebrará en Vietnam los próximos 27 y 28 de febrero.

La primera ministra británica, Theresa May, continúa este miércoles su visita a Irlanda del Norte, tras haber reiterado su compromiso con evitar una barrera dura entre las dos Irlandas tras el "brexit". En Bruselas, el grupo contra la violencia sexual "Me Too EP" de la Eurocámara celebrará una conferencia sobre el acoso y presentará una petición para que los futuros candidatos a esa institución se comprometan contra esta lacra. Por su parte, el comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, hará balance sobre los objetivos de representación de mujeres en puestos de gestión en la Comisión Europea. Y el de Salud, Vytenis Andriukaitis, dará a conocer una recomendación para mejorar el acceso digital de los ciudadanos a los dosieres médicos en todos los países de la Unión.

Por Miriam Burgués