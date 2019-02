Eurogrupo, sesiones en Estrasburgo y juicio a los independentistas catalanes

La actualidad europea pasa este lunes por la reunión del Eurogrupo en Bruselas. El primer punto en la agenda del día será aprobar la nominación del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, como nuevo economista jefe del Banco Central Europeo (BCE). Después se sumarán a los ministros de la eurozona los del resto de la Unión Europea (UE) para abordar el futuro presupuesto para el área de la moneda única, que debe tomar forma de aquí a junio. El reto es que este "instrumento presupuestario" sirva para fomentar la competencia y reducir las divergencias económicas entre miembros de la eurozona.

También este lunes el negociador de la UE para el "brexit", Michel Barnier, se reunirá en Bruselas con el ministro británico encargado de ese tema, Stephen Barclay. Mientras, el titular de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, promoverá la postura del país en viajes esta semana a París y Varsovia. Y la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, prometerá el miércoles cuando comparezca en la Cámara de los Comunes convocar otra votación del "brexit" si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la UE. No obstante, es probable que ese voto a finales de mes no sea sobre el pacto definitivo para la salida de la Unión, sino sobre una moción gubernamental neutra que podrían enmendar los diputados para determinar sus preferencias, como ya ha sucedido con anterioridad.

Las sesiones de la Eurocámara vuelven esta semana a Estrasburgo, donde el martes se votará una resolución que pide ampliar los derechos democráticos de los europeos y hacer festivo el 9 de mayo, además del nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos. Por otro lado, los eurodiputados intercambiarán impresiones sobre el futuro de Europa con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Y el miércoles comenzará la cuenta atrás de 100 días para las elecciones europeas de mayo.

En España comenzará el martes en el Tribunal Supremo un juicio que ha generado una gran expectación mediática dentro y fuera del país. Se trata de la causa contra doce políticos y líderes sociales de Cataluña, protagonistas del fallido proceso independentista en esa región y la mayoría acusados de rebelión por la Fiscalía. Los siete jueces que conforman el tribunal afrontan un proceso complejo, con una duración aproximada de tres meses, en el que están llamados a declarar alrededor de 600 testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, en el poder en el momento de los hechos. Y el juicio llega en un momento de movilización de los conservadores del PP y los liberales de Ciudadanos contra el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, a quien acusan de "traición" por intentar un diálogo político con los independentistas catalanes. Este domingo miles de personas se manifestaron en Madrid contra la postura de Sánchez ante la crisis catalana y para pedir la celebración de elecciones generales.

Destaca también en la agenda el viaje por Europa Central que realizará el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y que comienza este lunes en Budapest, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orbán. En un acto ante cientos de sus seguidores durante el fin de semana, Orbán afirmó que la UE busca acabar con las naciones, al igual que el régimen comunista húngaro que cayó hace 30 años.

