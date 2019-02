Nueva comparecencia de May y debate presupuestario en España

La primera ministra británica, Theresa May, comparece este martes en la Cámara de los Comunes, un día antes de lo previsto, para informar de los avances en el diálogo con Bruselas sobre el "brexit". Se espera que la líder conservadora prometa otra votación sobre el "brexit" si para el 27 de febrero no ha conseguido de la Unión Europea (UE) un acuerdo mejorado, con cambios en la polémica salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda. May está abierta a continuar el diálogo sobre el "brexit" con Jeremy Crobyn, pero descarta la permanencia del Reino Unido en una unión aduanera con la UE, como pide el líder de la oposición laborista.

En España el Congreso comienza este martes el debate de las seis enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2019 del Gobierno del presidente Pedro Sánchez. La posibilidad de un adelanto electoral si las cuentas son rechazadas en la votación del miércoles está muy presente. En paralelo al debate presupuestario se abrirá en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes independentistas de la región de Cataluña, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, por el proceso soberanista que derivó en el referendum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde fines de octubre de 2017, participará en Berlín en un acto convocado con ocasión del comienzo del juicio en el Supremo. En Bruselas, mientras tanto, habrá un consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE para aprobar la reforma de las agencias de supervisión europeas del sector financiero con la vista puesta en luchar contra el blanqueo de capitales. En Estrasburgo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, intercambiará impresiones sobre el futuro de Europa con los eurodiputados y desde Roma su Gobierno informará de su postura ante la crisis en Venezuela, tras haber recibido a una delegación enviada por Juan Guaidó, jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino de ese país.

Un reciente informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), con sede en Berlín, alerta de que es muy posible que, tras las elecciones de mayo, las fuerzas nacionalistas y antieuropeas controlen más de un tercio de los escaños de la Eurocámara. Por tanto, "subestimar" la importancia de estos comicios puede tener "un coste muy alto" y será clave la participación de los ciudadanos, de acuerdo con este organismo. En la misma línea y en una entrevista con Efe, la candidata de los ecologistas europeos para sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión, la alemana Ska Keller, pide que en la campaña electoral no se caiga en la trampa de la extrema derecha, que busca "polarizar a la población con xenófobos discursos sobre identidad".

Participación, en este caso de los jóvenes y en tareas humanitarias, es lo que busca un proyecto de la Unión Europea (UE) presentado este lunes en Barcelona por el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides. La iniciativa, que lleva por nombre Cuerpo Europeo de Solidaridad, tiene una primera vertiente que incluye actividades de voluntariado en otro país a tiempo completo durante un período de entre dos y doce meses. La segunda es de tipo ocupacional: los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajo, prácticas o aprendizaje en distintos campos de actividad relacionados con la solidaridad y en asociaciones con organismos públicos, ONG y empresas activas en estos ámbitos de actuación.

Por Miriam Burgués