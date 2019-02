Primera conferencia mundial sobre la crisis humanitaria en Venezuela

Washington acoge este jueves la Conferencia Mundial sobre la Crisis Humanitaria en Venezuela con la asistencia de expertos, organizaciones humanitarias y empresarios de más de 60 países. En un debate celebrado el miércoles el Parlamento venezolano, dominado por la oposición, insistió en la necesidad de que entre al país la ayuda humanitaria que proviene de Estados Unidos, Colombia y otras naciones y que se encuentra bloqueada en la frontera por decisión del Gobierno. Mientras, el presidente Nicolás Maduro ha pedido a la Unión Europea (UE) que rectifique su política sobre Venezuela porque, a su juicio, "se ha plegado de una manera acrítica" al "golpismo" alentado por EEUU. Al igual que el Gobierno que preside Donald Trump, la mayor parte de los miembros de la UE han reconocido como presidente legítimo de Venezuela al líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó.

Continúa este jueves en Varsovia la conferencia sobre Oriente Medio organizada por EEUU y Polonia. Las principales potencias de la UE no han enviado a sus ministros de Exteriores a esta cita, lo que evidencia las diferencias con el Gobierno de Trump sobre las relaciones con Irán. Por otro lado, en Bruselas los ministros de Defensa de la OTAN celebrarán una sesión conjunta con la UE y otra sobre las misiones en Afganistán, Irak y Kosovo. Y en el capítulo de estadísticas, conoceremos las estimaciones del PIB y el empleo en la UE y en la eurozona durante el cuarto trimestre de 2018, así como datos del porcentaje de matrimonios en el bloque comunitario con motivo de la celebración de San Valentín.

La primera ministra británica, Theresa May, vuelve a la Cámara de los Comunes para presentar una moción sobre el "brexit" que podrá ser enmendada. El texto aún no ha sido divulgado, pero ha provocado ya el malestar de los euroescépticos conservadores ante la posibilidad de que plantee impedir la salida de la UE sin acuerdo. May propondrá otra iniciativa similar el 26 de febrero si para entonces no ha podido cerrar las negociaciones con el bloque europeo para modificar el pacto actual.

Ya ha comenzado la cuenta atrás de 100 días para las elecciones al Parlamento Europeo (PE) que tendrán lugar en los países de la Unión entre el 23 y el 26 de mayo. A partir del próximo lunes, la Eurocámara publicará las primeras proyecciones de reparto de escaños en el futuro hemiciclo, que se reducirán de 751 a 705 tras la previsible salida de Reino Unido. Además de dar luz verde a los acuerdos de libre comercio y de protección de inversión de la UE con Singapur, la Eurocámara aprobó el miércoles una resolución en la que denuncia una "ofensiva" mundial contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, perceptible también en Europa, y lamenta el "número creciente de víctimas" de la violencia machista.

Para cerrar destacamos que en Panamá ha levantado ampollas la decisión de la Comisión Europea (CE) de incluir al país en su nueva lista de naciones con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La inclusión en el listado, que aún tiene que ser aprobado en un plazo de un mes por el Parlamento y el Consejo europeos, no implica sanciones contra los países, pero la CE sí puede requerir controles adicionales a sus bancos.

Por Miriam Burgués