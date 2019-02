Informe anual de Frontex y Juncker vuelve a recibir a May

El director de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, presenta este miércoles su informe anual, que pasa revista a las llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea (UE) durante 2018. Los datos preliminares adelantados por el organismo en enero señalan que cerca de 150.000 migrantes sin papeles entraron el año pasado a la Unión, lo que supone la cifra más baja en un lustro. Las llegadas a España se doblaron por segundo año consecutivo, hasta alcanzar las 57.000 personas, fundamentalmente por la drástica reducción en el número de migrantes en la llamada ruta del Mediterráneo Central con destino a Italia.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, volverá a recibir este miércoles en Bruselas a la primera ministra británica, Theresa May. Desde Londres, el portavoz oficial de May ha advertido de que los líderes comunitarios son los primeros interesados en que el Reino Unido ratifique el acuerdo del "brexit" y les ha pedido "trabajar" en los cambios necesarios para evitar una ruptura no negociada. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha reiterado que Bruselas no aceptará "un límite temporal" a la salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte ni un mecanismo de salida unilateral para el Reino Unido, tal como pide el sector más euroescéptico del Partido Conservador británico.

El rostro sonriente de Juncker es, por otro lado, protagonista de una nueva campaña contra la UE del Gobierno nacionalista húngaro. En ella se acusa al bloque comunitario de tener un plan para traer al continente a refugiados y forzar su reparto en los distintos países miembros. Sorprende en Bruselas que una teoría de la conspiración tan "estrafalaria" haya podido tener acogida en el discurso oficial.

Destacamos también de la agenda de la jornada que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pronunciará su discurso anual sobre el estado de la nación ante las dos cámaras de la Asamblea Federal. En Bruselas, los eurodiputados que han realizado misiones recientes a Guatemala y Nicaragua expondrán sus conclusiones en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE) y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, recibirá al viceprimer ministro de Asuntos Europeos de Macedonia del Norte, Bujar Osmani. En Madrid estará, por su parte, el comisario europeo de Acción Climática, Miguel Arias Cañete, para presentar en el Congreso español el plan para la neutralidad climática de Europa en 2050.

Para lograr esa neutralidad climática, son fundamentales acuerdos en el seno de la UE como el anunciado este martes para limitar un 30 % las emisiones de CO2 de los camiones en 2030 respecto a los niveles de 2019. Se trata de la primera vez que el bloque comunitario fija unas metas de reducción de los gases que afectan al cambio climático y producen los vehículos pesados, a los que se atribuye el 22 % de las emisiones registradas en las carreteras si bien sólo representan al 5 % de los vehículos en circulación. El pasado diciembre se estableció para 2030 un objetivo de reducción de CO2 del 37,5 % para los coches nuevos y del 31 % para las furgonetas con respecto a 2021.

Por Miriam Burgués