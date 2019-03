Deshojando la (amarga) margarita del "brexit": el camino para la separación del Reino Unido de la Unión Europea (UE), previsto inicialmente para el próximo 29 de marzo, parece cada vez más accidentado y tortuoso, y es motivo de duras fricciones entre los dos principales partidos británicos, conservadores "tories" y laboristas. Mientras tanto, la posibilidad de que el país celebre un segundo referéndum sobre su salida del bloque comunitario está más cerca que nunca tras recibir el respaldo oficial del Partido Laborista, pero "es aún altamente improbable", señalaron varios expertos consultados por Efe.

Alan Wager, investigador en el King's College de Londres, asegura que "no existe una mayoría de diputados en la Cámara de los Comunes que apoye esa alternativa", la cual, para prosperar, requeriría el voto no solo de toda la oposición, sino de decenas de parlamentarios del gobernante Partido Conservador.



Los académicos coinciden en que es "más probable" que la primera ministra, Theresa May, logre que sea aprobado su acuerdo de salida de la Unión Europea, bien en la votación del 12 de marzo o poco después -siempre que obtenga garantías de Bruselas que permitan convencer a sus colegas más eurófobos-.



Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes del ala dura, indicó que, ante la negativa de la UE a renegociar el tratado, aceptarían una clarificación anexa legalmente vinculante sobre la salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda tras el "brexit", principal escollo para la aprobación del pacto.

Bruselas subraya que el pacto del "brexit" defiende los intereses de los ciudadanos: ante las incertidumbres que genera el "brexit" en la población de la UE, la Comisión Europea subrayó que el mejor modo de proteger los derechos de los ciudadanos tras la salida británica del bloque comunitario es ratificar el acuerdo de retirada negociado entre Londres y los Veintisiete, y descartó cerrar "minipactos" al margen del tratado principal. Bruselas se pronunció en ese sentido el jueves después de que la Cámara de los Comunes apoyara el miércoles una enmienda en la que exige al Gobierno negociar con la UE que se respeten los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido y de los británicos en el resto del bloque si se produce un "brexit" brusco. "La mejor garantía para proteger los derechos de los ciudadanos es el acuerdo de retirada", declaró la portavoz de la CE Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la institución. Añadió que la Comisión no negociará "miniacuerdos" al margen del pacto de retirada porque hacerlo "implicaría que las negociaciones han fracasado".

Elecciones europeas de mayo, una cita crucial con las urnas: Las próximas elecciones europeas son las "más importantes" de la historia de la Eurocámara, "porque nos jugamos el futuro de 400 millones de ciudadanos", aseguró en entrevista con Efe el Director General de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo (PE), Jaume Duch. Sobre el esfuerzo humano y técnico que requiere la preparación de unas elecciones a gran escala, el también director general de Comunicación de la Eurocámara señaló que se trata de una campaña institucional "apolítica", con la intención de que los ciudadanos sepan la importancia de las elecciones europeas, "lo que ayuda a fomentar el voto". "Las elecciones sirven para modelar la futura Unión Europea (UE), cómo va a funcionar en los próximos 5, 10 o 15 años; y si hay alguien a quien le va a afectar es a los jóvenes, que disfrutan con plenitud de derechos ligados a su ciudadanía europea y deben ser conscientes de cómo evolucione la UE", agregó.

Los hitos de la legislatura europea: en ese mismo sentido, la presente legislatura del Parlamento Europeo tiene su horizonte en el mes de mayo del próximo año 2019. Entre el 23 y el 26 -el domingo 26 en el caso de España-, los ciudadanos europeos están llamados a las urnas. Las instituciones comunitarias comienzan su cuenta atrás y ya han empezado a lanzar campañas para movilizar el voto en los próximos comicios. En esta ocasión, se ha puesto el foco en los jóvenes a través de la campaña ‘Esta vez voto’, para motivar la participación en decisiones europeas de especial calado en la actualidad, como las migraciones, el cambio climático, el desempleo juvenil, o el auge de los movimientos populistas en el continente. En la anterior cita con las urnas, tan solo el 27% de los europeos con edades comprendidas entre 18 y 24 años ejercieron su derecho a voto. (Lea el dosier completo de EuroEFE pinchando aquí)

El PSOE ganaría las elecciones en España: los socialistas españoles ganarían las elecciones con un 33,3 por ciento de los votos, a distancia del Partido Popular (PP, centroderecha), con un 16,7 por ciento, según los resultados de una encuesta oficial publicada el jueves, cuando faltan dos meses para los comicios generales del 28 de abril. Según datos del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ciudadanos (liberales) se situaría en tercer lugar, con el 15,3 por ciento de los votos, y Podemos (izquierda) obtendría el 14,5 por ciento. El partido de extrema derecha Vox, que ahora es extraparlamentario, tendría el 5,9 por ciento de los votos, y se convertiría en la quinta fuerza en apoyo electoral. A continuación se situarían los independentistas catalanes de ERC (izquierda republicana), con el 3,3 por ciento.

Gromiko: "Rusia quiere una UE fuerte y estable": Rusia quiere una Unión Europea "fuerte y estable" y nunca ha estado interesada en su desintegración, aseguró a Efe Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia y nieto del legendario ministro de Exteriores soviético."Es una tontería especular con que a Rusia le conviene la desintegración europea", aseguró. "El Gobierno ruso lo ha dicho cientos de veces. Y el presidente, Vladímir Putin, lo ha repetido en diferentes lugares y tribunas. Rusia está interesada en una UE fuerte y estable. Otra cuestión es si hay países u organizaciones interesadas en cooperar con nosotros", comentó. Gromiko, cuyo abuelo, Andréi Gromiko, fue jefe de la diplomacia de la URSS durante casi 30 años (1957-1985), rechaza de un plumazo la tesis de que Moscú preferiría que la UE dejara de existir.

Alianza europea de universidades: Universidades de seis países europeos presentaron la alianza Eutopia, con la intención de "crear una comunidad académica conectada e inclusiva" en toda Europa, informó la Universidad Popmpeu Fabra de Cataluña. La alianza de universidades está formada por la Vrije Universiteit Brussel (Bélgica), la Göteborgs Universitet (Gotemburgo, Suecia), la Université Paris Seine (Francia), la Universitat Pompeu Fabra (Cataluña, España), la Universidad de Warwick (Reino Unido) y liderada por la Universidad de Liubliana (Eslovenia). Ya están desarrollando máster y doctorados conjuntos, becas de investigación y programas de intercambio. En un comunicado emitido este jueves, los miembros de Eutopia explican que "su misión es trabajar como una red de campus europeos que afronten los retos mundiales, a través de la investigación colaborativa y mayor movilidad de estudiantes y personal".

Por redacción de EuroEFE