Una agenda positiva para suavizar las tensiones comerciales

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, visita este miércoles Washington con el objetivo de continuar trabajando para suavizar las tensiones comerciales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que atravesaron una temporada crítica en 2018. Malmstrom se reunirá en la capital estadounidense con el representante de Comercio Exterior del presidente Donald Trump, Robert Lighthizer. Ambas partes están comprometidas a impulsar una "agenda comercial positiva" y a cooperar para la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En Bruselas, mientras tanto, el secretario general y otros altos cargos del partido ultraderechista español Vox participarán en una conferencia sobre la unidad de España en el Parlamento Europeo (PE) organizada por un eurodiputado polaco del conservador Ley y Justicia (PiS), Kosma Zlotowski. Esta formación nacionalista gobierna Polonia y está buscando nuevos aliados para reforzar su grupo en la Eurocámara entre los que previsiblemente figurará Vox, "muy interesado en sumarse". Vox es un partido "conservador en el sentido pleno de la palabra, con un programa cercano" al de Ley y Justicia, según ha destacado a Efe el vicepresidente del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (GCRE), el eurodiputado polaco Ryszard Legutko.

La Comisión Europea (CE), por su parte, organiza este miércoles un debate sobre las relaciones con China y presenta un informe sobre la implementación de la política de migración de la UE. En Madrid se darán a conocer los resultados del último Eurobarómetro, que esta vez analiza la percepción de la ciudadanía sobre su nivel de vida, las noticias falsas, la situación económica o el nivel de confianza en las instituciones. París será escenario, por otro lado, de la ceremonia de firma del acuerdo para la instalación en Francia de la Autoridad Bancaria Europea y en Alemania abre sus puertas la ITB de Berlín, la mayor feria mundial del turismo.

En Italia los ciudadanos pueden solicitar desde este miércoles la llamada "Renta de Ciudadanía", el nuevo subsidio para parados y contra la exclusión social que el gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S) defiende como su medida estrella. Inspirada en iniciativas similares como la puesta en marcha en Finlandia, recientemente suspendida por cierto, la italiana consiste en una ayuda económica de un máximo de 780 euros al mes. Para solicitarla hay que cumplir tres requisitos: no tener más de 6.000 euros en el banco, que en caso de tener una segunda vivienda ésta no supere los 30.000 euros de valor y que la renta y patrimonio del solicitante no sobrepasen los 9.360 euros anuales.

De cierre destacamos el acuerdo de los ministros comunitarios de Medio Ambiente para revisar la Directiva europea sobre el agua potable, que incluye una mención para fomentar el uso del agua del grifo gratuita en bares y restaurantes. Los eurodiputados ya reclamaron el pasado octubre mayor acceso público al agua potable y pidieron que bares y restaurantes ofrezcan agua del grifo de manera gratuita. Según la Comisión Europea, consumir menos agua embotellada permitiría a los hogares de la UE ahorrar hasta 600 millones de euros al año y reduciría el uso de botellas de plástico, una de las causas de la basura marina que ensucia mares y costas.

Por Miriam Burgués