Un mar de dudas en la recta final hacia el "brexit"

Quedan menos de veinte días para el 29 de marzo, la fecha prevista de ejecución del "brexit", y pocos se atreven a aventurar qué va a ocurrir. La Cámara de los Comunes votará este martes el acuerdo de salida negociado con Bruselas por la primera ministra británica, Theresa May, y rechazado con contundencia en una primera votación realizada en enero pasado. De momento May no ha conseguido las concesiones que buscaba de la Unión Europea (UE) para modificar el acuerdo y lograr el respaldo del ala dura euroescéptica de los conservadores y del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte. Si el pacto es rechazado este martes, los diputados votarán en días siguientes si desean una salida no negociada de la UE y, en caso de respuesta negativa, si quieren retrasar la fecha del "brexit".

Esta semana el Parlamento Europeo (PE) vuelve a trabajar en Estrasburgo con la vista puesta en acelerar la aprobación de temas pendientes antes de las elecciones del 26 de mayo. El martes se votarán nuevas normas que permitirán la imposición de multas a los partidos políticos y fundaciones paneuropeos que de manera deliberada infrinjan la legislación sobre protección de datos. Además, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, participará en un debate sobre el futuro de Europa con el primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini.

Ya el miércoles, el pleno de la Eurocámara prevé adoptar una resolución que evalúa los esfuerzos de la UE para defenderse de la propaganda hostil procedente del extranjero, votar una serie de medidas para minimizar el impacto del brexit sobre las empresas y ciudadanos comunitarios, y debatir sus prioridades para la cumbre europea del 21 y 22 de marzo.

En Bruselas, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) retoman este lunes su debate sobre el futuro presupuesto para el área de la moneda única. La propuesta franco-alemana aboga por utilizarlo para financiar tanto reformas estructurales como inversiones públicas y privadas. En el lado contrario, países como Holanda o los nórdicos mantienen sus reticencias sobre este instrumento y se oponen a que tenga una función estabilizadora. Por otro lado, la CE presentará a los ministros los resultados de su segunda misión de supervisión reforzada en Grecia, efectuada en febrero dentro del sistema de vigilancia trimestral que se estableció tras el rescate. De estas conclusiones depende que Atenas reciba un desembolso de 970 millones de euros procedentes de los intereses de ciertos bonos helenos que están en manos de bancos centrales.

Este fin de semana hemos conocido que el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española, encabezará la lista de JxCat (partido independentista que gobierna en Cataluña) en las elecciones europeas del 26 de mayo. Afincado en Bélgica desde que a finales de 2017 huyó de España tras el fracasado proceso independentista catalán, Puigdemont busca con este movimiento la "internacionalización del derecho a la autodeterminación de Cataluña".

Por Miriam Burgués