Peleando por su futuro

Se han propuesto pelear por su futuro. Y por el de todos. Estudiantes del movimiento "Fridays for Future", que promueve la lucha contra el cambio climático entre los más jóvenes en toda Europa, participan este miércoles en Estrasburgo en una rueda de prensa en la Eurocámara invitados por los grupos ecologistas. Sus concentraciones semanales en varias ciudades europeas culminarán el viernes con una huelga escolar coordinada a nivel internacional para reivindicar más acciones políticas contra el calentamiento global.

La primera ministra británica, Theresa May, se topaba de nuevo el martes con el rechazo del Parlamento a su acuerdo de "brexit". En las próximas horas habrá una votación sobre la opción de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) de manera no negociada. Si la Cámara de los Comunes desecha también un "brexit" abrupto, May se ha comprometido a convocar el jueves otro voto en el que preguntará a los diputados si quieren solicitar a Bruselas una prórroga al plazo de salida, una petición que deberían aprobar los 27 miembros restantes del bloque comunitario. En ese sentido, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido de que Londres deberá aportar una "justificación razonable" para esa extensión.

"Ocurra lo que ocurra a partir de ahora" con el "brexit", la UE "debe continuar el proceso de integración". Son las palabras del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un artículo publicado en el diario El País. En las elecciones europeas de mayo "se enfrentan dos opciones claramente definidas. Una apela al pasado, el rechazo a la diversidad y el temor al futuro. La otra opción la representan fuerzas políticas decididamente europeístas, que apuestan por la razón y el sentido común, a través del pacto y el espíritu de acuerdo", reflexiona el líder socialista. "Es el momento de proteger Europa si queremos una Europa que nos proteja", concluye.

El accidente aéreo del pasado domingo en Etiopía, donde se estrelló un 737 MAX 8, ha sumido en una grave crisis a Boeing, el gigante estadounidense de la aeronáutica. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ordenó el martes la suspensión de todos los vuelos con el modelo 737 Max 8. Como "medida preventiva" y para "asegurar la seguridad de todos los pasajeros", se ha prohibido volar a todas las aeronaves de este modelo -y de su hermano, el Max 9- en el espacio aéreo europeo. En octubre pasado, otro Boeing 737 MAX 8 de la compañía indonesia de bajo coste Lion Air se hundió en el mar de Java con 189 personas a bordo. Su caja negra reveló fallos en el sistema automático.

La EASA también ha elaborado, junto a la Comisión Europea (CE), un paquete de requisitos técnicos para todos los drones que vuelen en la UE. Cada aparato tendrá que ser individualmente identificable, con su propia matrícula, para permitir a las autoridades rastrearlo si fuera necesario. Además, los drones deberán operar en las frecuencias de radio destinadas para su actividad y garantizar que no comprometen "la salud o la seguridad de personas, animales o propiedades".

Por Miriam Burgués