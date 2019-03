Retrasar el "brexit": ¿Para qué y hasta cuándo?

¿Para qué y hasta cuándo? Es la pregunta que se hace la Unión Europea (UE) sobre un posible retraso del "brexit", una opción que se votará este jueves en el Parlamento británico. Una prórroga "para ganar simplemente tiempo no parece que tenga mucho sentido", ha dicho, por ejemplo, el ministro de Exteriores español, Josep Borrell. Al mismo tiempo, los dos principales grupos de la Eurocámara, populares y socialdemócratas, han instado al Gobierno de Theresa May a convocar un segundo referendo sobre la permanencia en el bloque comunitario. El Partido Laborista británico también defiende oficialmente un nuevo plebiscito, aunque todavía no ha dado pasos en esa dirección.

A pesar de que los diputados británicos se han pronunciado en contra de una ruptura no negociada, la ley del Reino Unido y el Tratado de Lisboa continúan marcando el próximo 29 de marzo como la fecha de salida, por lo que la separación se ejecutará en el plazo previsto si antes no se ha aprobado una extensión o se ha ratificado un acuerdo. En la moción presentada por el Gobierno y que los diputados votarán este jueves, May propone que el Reino Unido pida una prórroga de tres meses, hasta el 30 de junio, si para el 20 de marzo el Parlamento ha conseguido consensuar un acuerdo. De lo contrario, el Ejecutivo necesitará pedir "una extensión más larga" que obligaría al país a tener que participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar entre el 23 y 26 de mayo.

El jefe negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, estará este jueves en Bucarest para debatir con líderes locales de la UE en la Cumbre Europea de Ciudades y Regiones sobre el impacto de la marcha británica. En Bruselas, mientras tanto, se cerrará la tercera conferencia de donantes para Siria y la región. En 2018 se movilizaron 6.000 millones de dólares, casi un 40 % más de lo comprometido. Por su parte, la Corte Europea de Auditores presentará su informe sobre el sistema de control de la comida orgánica dentro de la UE, en el que evalúa si los consumidores tienen garantías reales de que los productos orgánicos realmente lo son, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, divulgará el balance anual de 2018 de la organización.

En Estrasburgo, el pleno del Parlamento Europeo (PE) prevé pronunciarse sobre varios candidatos a puestos en los órganos comunitarios de supervisión financiera, entre protestas de los eurodiputados por la ausencia de mujeres. También se votarán dos resoluciones no legislativas sobre la situación en Guatemala y Nicaragua. En otra resolución, aprobada este miércoles, los eurodiputados recomiendan suspender las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE "tras años de graves retrocesos políticos y democráticos". La respuesta de las autoridades turcas ha sido acusar a la Eurocámara de racismo, islamofobia y de asumir posturas de "extrema derecha".

Cerramos con dos informes preocupantes divulgados por la ONU durante la Asamblea de Medio Ambiente que celebra estos días en Nairobi (Kenia). El primero revela que actualmente la contaminación atmosférica es la causa de entre 6 y 7 millones de muertes anuales. Además, es un fenómeno en aumento que se prevé que provocará cada año entre 4,5 y 7 millones de fallecimientos hasta 2050. El otro documento, dedicado al Ártico, alerta de que esta región sufrirá un aumento de entre 3 y 5 grados centígrados hasta 2050, una situación que "devastará" la zona y elevará el nivel de los océanos en todo el mundo.

