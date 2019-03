Elecciones en Eslovaquia y fin del "gran debate nacional" en Francia

La pequeña república excomunista de Eslovaquia celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales este sábado. La favorita en las encuestas es Zuzana Caputová, una mujer sin experiencia política, liberal y ecologista. Su principal rival y con quien competiría en una eventual segunda vuelta si ahora no logra directamente la mayoría absoluta es Maros Sefcovic, candidato apoyado por el gubernamental Smer y actual vicepresidente de la Comisión Europea (CE). Más allá de elegir al nuevo presidente, un cargo más protocolario que ejecutivo, en estos comicios se decidirá si el país quiere alejarse del populismo y la corrupción. Tras quince años de pertenencia a la Unión Europea (UE), el clientelismo, la persecución a la prensa y los abusos de poder han mermado la confianza de los ciudadanos eslovacos en el sistema.

Para este viernes está previsto el fin del llamado "gran debate nacional" impulsado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para tratar de canalizar de forma civilizada el descontento popular expuesto por el movimiento de los "chalecos amarillos". La ronda de consultas ha durado tres meses y ha involucrado a colectivos de todo el país.

Desde Nairobi, Macron ha reclamado a los líderes mundiales la firma de un pacto de defensa del medioambiente que no sea "solo de palabra". "No podemos decir que nuestra generación no sabía las consecuencias de la destrucción de la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas", ha advertido el mandatario en la IV Asamblea de Medio Ambiente de la ONU. Ese foro concluye este viernes en paralelo a la huelga escolar global convocada por "Jóvenes por el Clima" para exigir a los políticos que adopten medidas en la lucha contra el cambio climático. El origen de este movimiento estudiantil está en la decisión de la joven sueca Greta Thunberg de manifestarse frente al Parlamento de su país en agosto de 2018, antes de unos comicios legislativos, para reclamar acciones urgentes contra el calentamiento global. A partir de ahí se ha extendido por un millar y medio de ciudades en un centenar de países, con concentraciones y manifestaciones cada viernes.

Las ciudades y regiones de la UE, que este viernes clausuran su cumbre en Bucarest, han mostrado su apoyo a la huelga estudiantil contra el cambio climático, al igual que personalidades como la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan. Durante la jornada estaremos pendientes, además, de la visita a Grecia del presidente boliviano, Evo Morales, y de la reunión en Lisboa entre el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, y su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

También están ya en marcha las consultas y negociaciones de cara a la cumbre de líderes europeos de la próxima semana en Bruselas. Sobre la mesa está la petición del Reino Unido para retrasar la fecha de ejecución del "brexit", que debe aprobarse por unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que seguirán en la UE tras la retirada británica. Los diputados británicos respaldaron el jueves una moción gubernamental que dice que el Ejecutivo pedirá una prórroga técnica hasta el 30 de junio si los Comunes aprueban un acuerdo de "brexit" antes del 20 de marzo, y más larga si no hay pacto.

Por Miriam Burgués