Aniversario en Crimea y dudas sobre el nuevo voto del acuerdo del "brexit"

Se acaban de cumplir cinco años de la anexión de Crimea a Rusia y el líder del Kremlin, Vladímir Putin, ha viajado a esa península ucraniana para defender su irreversibilidad. El mandatario ha admitido, no obstante, que son "muchos en el mundo" los que se resisten a reconocer la llamada "reunificación". Mientras, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, reiteraba que Bruselas no reconoce la anexión rusa, que calificó de "desafío directo a la seguridad internacional". Y la OTAN ha exigido a Moscú "devolver el control de Crimea a Ucrania", al denunciar cualquier intento de "normalizar" la anexión y abusos como la imposición automática de la ciudadanía rusa a los residentes en la península o el alistamiento forzoso en el Ejército ruso.

Sin citar explícitamente a Rusia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho este lunes durante una conferencia en Bruselas que la ampliación de la Alianza Atlántica "no es una provocación". La puerta de la organización "está abierta", en particular para Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania, países con los que se sigue "trabajando para traerles más cerca". La nómina de aliados de la OTAN, que nació hace 70 años, ha crecido de sus 12 miembros iniciales a los 29 de la actualidad, una lista que pronto pasará a 30 con la incorporación de Macedonia del Norte.

La solución del puzzle del "brexit" se ha vuelto complicar con la advertencia del presidente de la Cámara de los Comunes británica. John Bercow no permitirá que el Gobierno vuelva a someter a votación el acuerdo de retirada de la UE si no hay cambios sustanciales en el texto, que fue rechazado por amplia mayoría la semana pasada y también en enero. El aviso de Bercow complica el calendario de la primera ministra británica, Theresa May, que quería convocar un nuevo voto antes de la reunión del Consejo Europeo que comienza este jueves. May tenía intención de solicitar en esa cumbre una prórroga "técnica" de tres meses del plazo de abandono de la UE, que termina el 29 de marzo, si para entonces había logrado ratificar el acuerdo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, estará este martes en Dublín para reunirse con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. En Bruselas, los ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos de la UE debatirán sobre el "brexit", y Mogherini participará en el consejo de estabilización y asociación entre el bloque comunitario y Macedonia del Norte. Por otro lado, la Corte Europea de Auditores presentará un análisis sobre la política de ciberseguridad de la Unión. Una investigación dirigida por científicos españoles acaba de revelar que los móviles Android monitorizan al usuario sin que él lo sepa y acceden a sus datos personales de forma masiva a través de un gran número de aplicaciones preinstaladas que apenas pueden retirarse del terminal.

También en Bruselas, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, inaugurará este martes la exposición "Burgos: tierra de orígenes". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, realizará una visita oficial a Polonia, donde se reunirá con su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, y con empresarios españoles.

Por Miriam Burgués