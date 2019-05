A falta de "brexit", elecciones europeas en el Reino Unido

Tras confirmar la participación de su país en las elecciones europeas de finales de mayo, la primera ministra británica, Theresa May, responderá este miércoles a preguntas de los grupos parlamentarios. Su liderazgo vuelve a estar en cuestión, puesto que la celebración en el Reino Unido de esos comicios evidencia el fracaso en la tarea de materializar el "brexit". El escenario predilecto del Gobierno de May es ejecutar la salida de la Unión Europea (UE) antes de julio, de modo que los 73 eurodiputados británicos que serán elegidos el próximo día 23 no tendrían que llegar a ocupar siquiera sus asientos en la Eurocámara, puesto que hasta ese mes no se constituye.

Aunque la salida británica de la UE aún no ha tenido lugar, la necesidad de hablar de un futuro de 27 miembros y de una agenda "positiva" para la Unión es "más urgente que nunca". Así lo cree el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien hizo este martes un balance adelantado de su mandato. A su juicio, cometió errores en la campaña previa al referéndum británico sobre el "brexit", ya que considera que debió involucrarse para desmentir los bulos que se difundieron sobre la UE. "Fue un error no interferir, porque hubiéramos sido los únicos en desmentir las mentiras que circularon. Me equivoqué al quedarme callado en un momento importante", señaló Juncker.

En vísperas de la pegada de carteles para las elecciones del 26 de mayo en España, los cabezas de lista para las europeas de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos participan este miércoles en un coloquio organizado por el Movimiento Europeo y NEXT. Además, el candidato socialista y actual ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, asistirá, por otro lado, a un encuentro con jóvenes para hablar del futuro de Europa.

Por su parte, Teherán acaba de anunciar una reducción de las obligaciones adquiridas en el acuerdo nuclear de 2015 por el incumplimiento del resto de firmantes, en coincidencia con la retirada de Estados Unidos del pacto hace un año. En un discurso televisado, el presidente iraní, Hasan Rohaní, ha dicho que desde ahora no van a vender el uranio enriquecido ni el excedente de agua pesada. Además, sus exigencias para volver a la situación previa es que se levanten las trabas a las transacciones con el sistema bancario iraní y a la venta de petróleo.

En Grecia, mientras tanto, el Parlamento iniciará el debate sobre el voto de confianza al Gobierno solicitado por el primer ministro, Alexis Tsipras, a menos de tres semanas de las elecciones municipales y europeas, y con las encuestas muy favorables a la oposición conservadora. Se espera que Tsipras aproveche el debate, que se desarrollará hasta el viernes, para hacer un balance de su gestión y presentar algunos nuevos alivios sociales.

Por Miriam Burgués