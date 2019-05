Ya está en marcha la campaña electoral para las europeas de finales de mayo. En España habrá también comicios locales y regionales, que se presentan como una segunda vuelta de las elecciones legislativas de abril, ganadas por los socialistas. Según el barómetro preelectoral elaborado por el organismo estatal CIS, el gubernamental PSOE ganaría las elecciones europeas con entre 17 y 18 escaños, frente a los 14 con los que cuenta ahora en el Parlamento Europeo. Mientras, la ultraderecha española, representada por el partido Vox, lograría entrar en la Eurocámara con entre cuatro y cinco eurodiputados.

Otro de los pronósticos que presenta el CIS es el escaño que conseguiría el expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española. Precisamente este jueves el Tribunal Constitucional (TC) español avaló que Puigdemont y dos miembros de su antiguo gobierno también huidos al extranjero sean candidatos a las elecciones europeas. Este viernes Puigdemont intervendrá en una conferencia en Liubliana para dar el pistoletazo de salida a su campaña electoral.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, también acaba de inaugurar la campaña de su partido para los comicios europeos con la promesa de "unir" al Reino Unido y de apoyar otro referéndum si no prospera un acuerdo "sensato" del "brexit". Aparentemente no está habiendo muchos avances de momento entre el Gobierno conservador de Theresa May y la oposición laborista para consensuar un pacto del "brexit" que pueda ser aprobado por el Parlamento británico. La comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, acaba de afirmar, por cierto, que su "sueño" sigue siendo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no se produzca, en una entrevista con Efe y otros medios en Sibiu (Rumanía).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recrudecido su guerra comercial con China al subir del 10 % actual al 25 % los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares y amenazar con aplicarlos también a miles de productos más. La cena de trabajo que mantuvo este jueves el jefe negociador de China, el viceprimer ministro Liu He, con el encargado de comercio exterior de EEUU, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no cambió los planes de Washington. Liu volverá a reunirse este viernes con los negociadores estadounidenses, en un intento de lograr un pacto que permita retirar, rebajar o contener el impacto de los aranceles. En este contexto de máxima tensión comercial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronunciará este viernes un discurso inédito ante el órgano de gobierno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.

A la OMC evalúa acudir la UE tras la reciente activación por parte de EEUU del título III de la ley Helms-Burton, que permite demandar ante tribunales estadounidenses a empresas extranjeras con intereses en Cuba. Bruselas protegerá "con todos los medios a su alcance" a sus empresarios que apuestan "por crear riqueza y prosperidad en Cuba". Así lo ha asegurado el embajador de la UE en La Habana, el español Alberto Navarro, con motivo de la celebración del Día de Europa.

Por Miriam Burgués