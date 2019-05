¿Cómo financiar el futuro presupuesto de la eurozona?

Los ministros del Eurogrupo se reúnen este jueves en Bruselas, de nuevo para hablar del futuro presupuesto para la eurozona y, concretamente, de cómo financiarlo. Francia y Alemania plantean que este instrumento se nutra de fondos del presupuesto de la Unión Europea (UE) y, sobre todo, de contribuciones adicionales de los Estados de la zona del euro, que podrían incluir la recaudación de impuestos como una potencial tasa a las transacciones financieras, que todavía no existe a nivel europeo.

En los debates precedentes, los ministros lograron un consenso general para que el presupuesto financie tanto reformas como inversiones públicas, con el objetivo de mejorar la competitividad y reducir las divergencias económicas entre países. España, sin embargo, considera que esto no es suficiente y reclama que el instrumento funcione como un auténtico presupuesto, permitiendo estabilizar la economía cuando un país concreto se vea golpeado por una crisis. La ministra de Economía española en funciones, Nadia Calviño, participará en el Eurogrupo, después de intervenir en una conferencia de la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) sobre el papel del euro como divisa internacional.

También en Bruselas, los comisarios europeos Mariya Gabriel, de Economía y Sociedades Digitales, y Andrus Ansip, de Mercado Unico Digital, hablarán este jueves de desinformación de cara a las elecciones europeas de la próxima semana. Mientras, los ministros comunitarios de Exteriores debatirán en un Consejo el impulso de la Agenda 2030 y el cambio climático. En este ámbito España está de enhorabuena: su borrador del plan integral nacional de energía y clima ha sido calificado como el mejor de la UE, según un informe de la Fundación Europea del Clima elaborado por expertos del "Ecologic Institute" y "Climact". El informe, que ha evaluado los borradores de los planes de todos los Estados miembros presentados a la CE, asegura, no obstante, que ninguno "está en camino de conseguir emisiones netas nulas para 2050".

De cambio climático, entre otros temas, dialogaron el miércoles por la noche en un debate televisado seis de los candidatos a presidir la CE. Frans Timmermans (Partido Socialista Europeo) puso sobre la mesa una alianza entre fuerzas que quieran dar prioridad a las políticas climáticas en la próxima Comisión, a la que invitó a los grupos de izquierda, ecologistas y liberales. Jan Zahradil (Conservadores y Reformistas) pidió evitar los "objetivos no realistas" para la reducción de emisiones, mientras que Nico Cué (Izquierda Europea) advirtió de que no se está atacando a los "grandes contaminantes" que causan un 70 % de las emisiones a nivel internacional. En el debate no tuvieron representación los eurófobos y la extrema derecha, al alza en los sondeos sobre los comicios europeos de la próxima semana.

Los participantes del debate son fruto del denominado "Spitzenkandidaten", el sistema de cabezas de lista de los grandes grupos políticos europeos por el que se elige al presidente de la CE. La Comisión y el Parlamento quieren mantener el sistema bajo la premisa de que refuerza la conexión con el votante y la legitimidad del elegido, que sería el "número 1" más votado en unas elecciones trasnacionales a las que están llamados cientos de millones de ciudadanos. Pero varios jefes de Estado y de Gobierno de la UE, entre ellos el mandatario francés, Emmanuel Macron, rechazan su "automatismo" y advierten del desconocimiento generalizado sobre los cabezas de lista elegidos.

Por Miriam Burgués