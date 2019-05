Un viernes en clave económica

La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, aborda este viernes con los titulares económicos y de Finanzas de la Unión Europea la aprobación de cambios en los impuestos sobre bebidas alcohólicas y la fiscalidad digital. La víspera Calviño afirmó que es "demasiado pronto" para decir si España bloqueará un acuerdo sobre el presupuesto de la eurozona si la función estabilizadora de este no es lo suficientemente ambiciosa. "No podemos quedarnos tranquilos o decir que cualquier cosa que se llame presupuesto de la zona euro ya consigue el objetivo. Se trata de crear un verdadero pilar fiscal, con una capacidad de estabilización y de convergencia a través del ciclo para todos los miembros de la eurozona", dijo la ministra a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas del euro (Eurogrupo). España es uno de los países más favorables a establecer un presupuesto del euro, pero reclama que este no se limite a financiar reformas estructurales e inversiones, replicando funciones que ya cumplen otras herramientas comunitarias, si no que también pueda utilizarse para salir al paso de crisis que afecten a un solo país para estabilizar su economía.

Aún en clave económica, la Comisión Europea (CE) impuso este jueves una multa de 1.068 millones de euros a los bancos Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y MUFG por su participación en dos cárteles en los mercados de cambio de divisas con once monedas diferentes, acuerdos que según Bruselas "socavaron la integridad del sector". Una investigación de la CE determinó que varios agentes de los bancos involucrados "intercambiaron información sensible y planes de intercambio, y ocasionalmente coordinaron sus estrategias a través de salas de chat en internet", lo que les permitió "tomar decisiones informadas" sobre si comprar o vender moneda y cuándo hacerlo.

El comercio internacional de bienes en la eurozona registró un superávit de 22.500 millones de euros en marzo, 4.500 millones menos que en el mismo mes de 2018, cuando el excedente se situó en 26.900 millones, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En cuanto al conjunto de la Unión Europea (UE), obtuvo un superávit comercial de 2.900 millones de euros en marzo frente a los 11.200 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior. Según las primeras estimaciones de Eurostat, las exportaciones de bienes de los diecinueve países que utilizan la moneda única al resto del mundo en marzo ascendieron a los 205.600 millones de euros, lo que supone una subida del 3,1 % en relación con el mismo mes del año anterior, cuando se situaron en 199.500 millones.

Mientras, una operación internacional coordinada por Europol ha logrado desmantelar una red criminal mundial que utilizaba un programa malicioso ("malware") conocido como GozNym con el que logró robar en torno a 100 millones de dólares a unas 41.000 víctimas, principalmente empresas y bancos, en diferentes países. En una rueda de prensa en La Haya, fiscales de seis países explicaron que hay una decena de detenidos que están siendo procesados en EEUU por presuntamente usar ese programa para robar dinero a clientes individuales, empresas comerciales y bancos.

De las elecciones europeas de la próxima semana deben salir unas nuevas instituciones que, por encima de todo, se comprometan con la protección del medioambiente y con la construcción de un sistema económico y fiscal más justo, según una encuesta ciudadana de Change.org. De los más de 135.000 usuarios de Change.org en cinco países -Italia, España, Alemania, Francia y Polonia- que participaron durante marzo y abril en el sondeo, un 72 % expresó su deseo de que la Comisión y el Parlamento europeos se centren durante su próximo mandato de cinco años en proteger el medioambiente. Pero, ¿qué hay realmente en juego en las elecciones europeas?

Y por último, los eurofans está pendientes de la final de pronóstico más abierto de los últimos años del Festival de Eurovisión, con Madonna entre sus invitados, y que se jugará con todas sus grandes bazas después de que en la semifinal de este jueves hayan logrado su clasificación países como Holanda y Suecia, serios aspirantes al triunfo.

Por Catalina Guerrero