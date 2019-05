Se abren las urnas en Europa

Las urnas de las elecciones europeas se abren este jueves con las votaciones en Holanda y Reino Unido. En el primer país concurren a estos comicios dos grandes partidos eurófobos de la ultraderecha y otros 14 de diferentes ideologías, que coinciden en exigir reformas urgentes en Bruselas con la seguridad y la inmigración como temas clave. Después de la apabullante victoria de Foro para la Democracia (FvD) en las elecciones provinciales de marzo, la atención en Holanda está puesta en su líder, el populista Thierry Baudet, quien considera que la Unión Europea (UE) es "un caos completamente antidemocrático" y un "cáncer en proliferación" cuya existencia es "una vergüenza".

En Reino Unido, más de 40 millones de británicos están llamados a votar en unas elecciones que el país intentó evitar hasta el último momento. No pudo ser y la falta de avances en el proceso del "brexit" ha hecho inevitable esta cita con las urnas. Mientras tanto, la primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado su intención de volver a someter a votación su plan de "brexit", en un contexto de mucha presión para que dimita cuanto antes. Quien acaba de dimitir es la líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, por su desacuerdo con la forma en que May está gestionando el proceso de salida de la UE.

En España, nueve candidatos al Parlamento Europeo (PE) participaron el miércoles por la noche en un debate organizado por la televisión pública RTVE. Dolors Montserrat (PP), Josep Borrell (PSOE), María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos cambiar Europa), Luis Garicano (Ciudadanos); Jordi Solé (Ahora Repúblicas), Gorka Knorr (Lliures per Europa); Izaskun Bilbao (Coalición por una Europa Solidaria), Jordi Sebastiá (Compromís) y Jorge Buxadé (Vox) hablaron de nacionalismo, migración, cambio climático y del "brexit", entre otros asuntos.

El cambio climático es, junto con las perspectivas de futuro de la juventud y el reforzamiento de los derechos de la mujer, pieza central de la reunión que la región euromediterránea está celebrando en Barcelona (noreste de España). La cita, organizada por la Unión Por el Mediterráneo (UPM), quiere subrayar que la región es estratégica, pero su peso específico muchas veces se difumina por intereses de otro tipo.

Toca también esta semana hacer balance del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (conocido por sus siglas en inglés GDPR) de la UE, que entró en vigor hace justo un año. Según datos divulgados por la Unión, las autoridades de los países comunitarios recibieron en un año 144.376 consultas y quejas relacionadas con la protección de datos. No obstante, persiste un cierto desconocimiento entre los ciudadanos de muchos países sobre la existencia de autoridades públicas encargadas de velar por la protección de los derechos sobre los datos personales. El GDPR actualizó la anterior directiva de 1995 y ha introducido conceptos como el llamado "derecho al olvido", es decir, que una plataforma esté obligada a eliminar todos los datos que guarda de un usuario si éste lo solicita.

Por Miriam Burgués