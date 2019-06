Donald Trump inicia su visita de Estado al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este lunes al Reino Unido, donde realiza su primera visita de Estado. Será recibido por la Reina Isabel II y por las protestas de los ciudadanos. El presidente estadounidense decidió olvidarse de la cortesía diplomática y tomar partido, utilizando para ello dos entrevistas, en dos de los asuntos de la actualidad política británica: el bréxit y la lucha por suceder a la primera ministra británica, Theresa May, que dimitirá el próximo 7 de junio. Ahí lo dejó: el Reino Unido debería salir de la UE sin acuerdo e incorporar a Nigel Farage, el líder de los euroescépticos a la negociación; y Boris Johnson, el ex ministro de Exteriores, "haría un trabajo muy bueno" como primer ministro. En el día previo a la visita, May expresó su deseo de construir vínculos "fuertes y durareros" con Estados Unidos.

El ambiente político en Alemania también anda revuelto tras el anuncio de dimisión de la líder socialdemócrata, Andrea Nahles. Este lunes dimitirá de la presidencia de la formación y un día después, el martes, del grupo parlamentario. Quien puede sucederle al frente de un partido que elección tras elección ve disminuir el apoyo del electorado?. Los medios apuntan a que la jefa del Gobierno de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, puede asumir las riendas del partido de manera interina, mientras que la jefatura del grupo parlamentario recaerá en el actual vicepresidente, Rolf Mutzenich. Pero Europa se pregunta qué pasará con la gran coalición. La canciller alemana, Ángela Merkel, ha reiterado su compromiso de llevar adelante un Ejecutivo estable, lo que ha confirmado la que será su sucesora al frente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer.

Más de 2000 directores de multinacionales, inversores, políticos y líderes de opinión de 150 países se reunirán a partir de este lunes en La Haya para buscar soluciones innovadoras a los desafíos empresariales, sociales y legislativos durante la IX Cumbre Mundial del Emprendimiento (GES), en su primera edición en Europa. El objetivo es facilitar reuniones entre empresas y entidades financieras para poner en común ideas y soluciones sostenibles, pero con la participación de expertos y legisladores para tratar de adaptar a esas ideas las leyes de cada uno de los países participantes. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo; y el primer ministro holandés, Mark Rutte, están entre los participantes.

Este fin de semana Italia ya envió su respuesta a la Comisión Europea sobre el límite de la deuda pública. Según dijo en la carta enviada el ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, se prepara un plan de revisión del gasto público y de los ingresos y recuerda que hasta el momento, el gobierno "ha actuado con prudencia y responsabilidad". En 2018, la deuda pública italiana superó el 132 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos y China continúan. En Singapur, durante el foro de seguridad del Diálogo de Shangri-la, se intercambiaron recriminaciones sobre soberanía. Incluso aludieron a la guerra comercial. Mientras tanto, el gobiserno chino se ha mostrado dispuesto a negociar pese a las "exorbitantes demandas" de EEUU.