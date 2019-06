Diez años después, la CE propone que España salga del "déficit excesivo"

Diez años después de aplicarlo, la Comisión Europea tiene previsto proponer este miércoles que España salga del procedimiento comunitario por déficit excesivo, al constatar que ha dejado atrás el límite del 3 % del PIB. El Ejecutivo comunitario publica este miércoles sus recomendaciones específicas sobre política económica para cada Estado miembro de la UE. Habrá que esperar a que los titulares de Finanzas de los Estados miembros tomen la decisión final, aunque eso es un puro trámite. El comisario europeo de Finanzas, Pierre Moscovici, ya ha destacado el "buen desempeño" de España a la hora de reducir su déficit nominal, que en 2018 cerró en el 2,5 %. Además. las proyecciones publicadas en mayo apuntaban a que el desvío presupuestario seguiría reduciéndose hasta el 2,3 % este año y el 2 % el próximo.

Sigue la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Reino Unido. En el tercer día, Trump irá a la localidad de Portsmouth para celebrar el 75 aniversario del desembarco de Normandía, que se llevó a cabo el 6 de junio de 1944. Atrás deja una jornada de reuniones con la primera ministra británica, Theresa May. Ambos expresaron su aspiración a negociar un "ambicioso" tratado comercial bilateral tras el "brexit". Según el presidente estadounidense este pacto solo sería posible si el Reino Unido se va de la UE sin acuerdo, "tiene un tremendo potencial " y puede ampliar "dos o tres veces" el intercambio comercial actual, valorado en 240.000 millones de dólares. Y mientras May y Trump hablaban, decenas de miles de londinenses protestaban: "Donald Trump is not welcome here" (Donald Trump no es bienvenido aquí"). Pero el presidente de Estados Unidos dice que no escuchó las protestas por ningún lado. Incluso tuvo tiempo para entrevistarse con el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, uno de su políticos británicos favoritos. Este miércoles, el presidente Trump se reúne con el primer priministro de Irlanda, Leo Varadkar.

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, abordarán este miércoles la situación en Venezuela, el conflicto en Siria, el futuro del acuerdo nuclear con Irán, la desnuclearización de la península coreana y sus relaciones con EEUU. En la entrevista, que se produce un día antes de que se celebra el Foro Económico Internacional en San Petersburgo, ambos países volverán a declararse partidarios del acuerdo nuclear firmado con Irán -frente a la dureza estadounidense- . Ya han pedido a los países de la UE que cumplan con el acuerdo. Y como tema de fondo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Por lo demás, Dinamarca celebra elecciones generales. Según los últimos sondeos, el Partido Socialdemócrata podría subir hasta el 30 por ciento de los votos lo que, si se confirma, supondría un respaldo al giro a la derecha, tanto en lo económico como en lo migratorio, dado por su actual líder, Mette Frederiksen. La oposición de centroizquierda parte como clara favorita en unos comicios en los que los pronósticos apuntan a un desplome del xenófobo Partido Popular Danés (DF), "árbitro" de la política nacional las dos últimas décadas. Podría ser el triunfo más contundente de la izquierda en casi cincuenta años.

Todo ello mientras el mundo se ahoga en plástico. Tan solo una botella de plástico tarda unos 450 años en descomponerse. El 99 % de todo el plástico fabricado en el mundo persiste de alguna manera, quizás en el fondo del océano,donde acaban 8 millones de plásticos al año. Los expertos en el congreso de cambio climático debatirán este asunto en Singapur. Recordemos que como todos los días 5 de junio, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente