El día en que dimite Theresa May por culpa del "brexit"

Este viernes es el día en que dimite Theresa May. La primera ministra deja el cargo, como ya anunció el pasado 24 de mayo. Incapaz de sacar adelante el acuerdo negociado con la UE para llevar a cabo el "brexit" y presionado por miembros de su propio partido conservador, Theresa May deja el 10 de Downing Street, a donde llegó en 2016, poco después del referéndum que dio la victoria a los partidarios de abandonar la UE, para sustituir a David Cameron. May quedará en el cargo hasta que los conservadores elijan a su sucesor. Entre los candidatos con más posibilidades está el euroescéptico Boris Johnson. Un "brexit" duro el próximo 31 de octubre está más cerca que nunca.

En Bruselas se reúnen los "negociadores" multipartidarios que buscan como encajar instituciones y personajes en la UE del futuro próximo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo portugués, Antonio Costa, son los encargados por parte de los socialistas europeos de negociar los cargos de la UE. Este viernes se reúnen en Bruselas, invitados por el primer ministro belga, el liberal Charles Michel, con el otro liberal, el holandés Mark Rutte, y los primeros ministros de Letonia, Arturs Karins, y Croacia, Andrej Penkovic, ambos del Partido Popular Europeo (PPE). El jueves Sánchez se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En el próximo Consejo Europeo -los días 20 y 21 de junio- se tiene que acordar este reparto, que afecta a la Presidencia del Consejo, a la de la Comisión, y a la Alta Representante para la Política Exterior. La negociación de la Presidencia del Banco Central Europeo se ha separado, en principio, de este grupo de cargos para que se haga desde un punto de vista más técnico que político. Además, en el Consejo se tiene que aprobar la estrategia de la UE para los próximos cinco años.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido posponer la subida de tipos de interés al menos seis meses. El presidente de la entidad, Mario Draghi, dijo este jueves en Vilna que la decisión de retrasar la subida de los tipos de interés refleja "el aumento de la incertidumbre" por "la creciente amenaza del proteccionismo" y el "brexit", así como las vulnerabilidades de los mercados emergentes. Un frenazo a la normalización de la política monetaria. El BCE incluso se plantea bajar la tasa de interés de depósito -la que cobra a los bancos por el exceso de reservas- y reactivar su política de compra de deuda.

Las incautaciones de droga en la UE han alcanzado un nivel "sin precedentes", según el informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) presentado en Bruselas. La Comisión Europea ha advertido de la "digitalización" del mercado de cocaína. lo que ha permitido diversificar el suministro y ampliar las redes de traficantes. La "internet oscura" y las técnicas de cifrado "hacen cada vez más fácil que personas en solitario o en grupos pequeños participen en el tráfico de drogas". España sigue siendo el segundo principal consumidor de la Unión Europea.

En Luxemburgo, los ministros de Interior de la Unión Europea abordan una directiva sobre la devolución de inmigrantes "que no tienen el derecho" a estar en la UE. En la mesa de debate también está la futura agenda de Interior, así como los fondos dedicados para el ámbito migratorio en el próximo periodo presupuestario (2021-2027).