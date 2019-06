El drama de los refugiados

En vísperas de la celebración del Día Mundial del Refugiado, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, presentará este miércoles en Ginebra el informe anual del organismo sobre la evolución global del desplazamiento forzado. Además, el buque Open Arms vuelve a Italia un año después de ser expulsado y desde Nápoles explicará a la ciudadanía su labor de rescate en el Mediterráneo.

Habrá una nueva votación este miércoles en la contienda por suceder a la primera ministra británica en funciones, Theresa May, al frente del Partido Conservador y del Gobierno. En la celebrada el martes, el exalcalde de Londres Boris Johnson amplió su ventaja como favorito y el moderado Rory Stewart se situó contra pronóstico entre los cinco aspirantes que siguen adelante. En un debate televisado entre los candidatos, Johnson apostó por aplazar la polémica negociación con la Unión Europea (UE) sobre el estatus de la frontera de Irlanda del Norte hasta después del "brexit". Stewart, por su parte, afirmó que el Reino Unido "no va a obtener un periodo de implementación" para suavizar el divorcio con la UE si no ratifica antes el acuerdo de salida que selló May.

Una de las protagonistas de la actualidad en las últimas horas ha sido la canciller alemana, Angela Merkel, no tanto por su negativa a incrementar las sanciones europeas a Moscú como por el visible temblor de manos y piernas que sufrió al recibir en Berlín al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. Merkel quitó hierro al asunto y lo atribuyó a un supuesto problema de deshidratación. A punto de cumplir 65 años y en el poder desde 2005, la canciller anunció en octubre pasado que no optará a un nuevo mandato tras la presente legislatura, que previsiblemente acabará en 2021, y organizó su relevo como líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU). Esta retirada gradual precipitó los rumores de un final abrupto de la legislatura, aunque hasta ahora Merkel ha insistido, cada vez que se le ha preguntado, en que su propósito es agotar su mandato.

Albania y Macedonia del Norte tendrán que seguir esperando, de momento, para negociar su adhesión a la UE. Los responsables de Asuntos Generales del club comunitario acordaron este martes aplazar a octubre su decisión sobre la apertura de ese proceso, que la Comisión Europea (CE) ha recomendado iniciar.

Cerramos con un apunte sobre los Días Europeos del Desarrollo, la conferencia organizada por la CE que cada año reúne durante dos días en Bruselas a políticos y ONG de todo el mundo para poner en común propuestas. Esta vez asociaciones europeas y latinoamericanas han pedido progresos legales para que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres dejen de estar "satanizados", especialmente en las zonas rurales, tanto desde una perspectiva regional como global.

Por Miriam Burgués