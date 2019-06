Los líderes de la UE se dan diez días para consensuar los presidentes a las instituciones comunitarias

La atención europea sigue centrada, por segundo día consecutivo, en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea (UE) se dan cita este viernes para abordar el acuerdo cerrado la semana pasada por el Eurogrupo con medidas para blindar la eurozona ante futuras crisis, en particular un embrionario presupuesto para el área de la moneda única. El euro será el eje principal de la segunda jornada de una cumbre centrada, sin embargo, en elegir a los nuevos altos cargos de las instituciones comunitarias, una tarea que no lograron cerrar este jueves y que se aplaza hasta una nueva cumbre el 30 de junio.

"Hemos constatado que no hay mayoría para ningún candidato. Nos veremos el 30 de junio y seguiré haciendo consultas hasta entonces", así resumía esta madrugada el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el resultado de la reunión en la que los líderes europeos tenían que haber elegido los nombres para los puestos clave de las instituciones europeas. "No es que tenga expectativas para el 30 de junio, es que ese día se tiene que hacer", apuntó, por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que añadía en tono jocoso:""He constatado con satisfacción, incluso alegría, que no es fácil reemplazarme".

"Ningún 'spitzenkandaten' tiene mayoría", dijo la canciller alemana, Angela Merkel, en lo que muchos interpretan como una admisión de que Manfred Weber tendrá que ser sacrificado en aras del consenso. "Ahora ya podemos hablar de otros candidatos", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se han aliado como representantes de liberales y socialistas, para tratar de cerrar el paso a Weber, un candidato a quien París considera poco sólido para un puesto tan importante como la presidencia de la Comisión y, más aún, en un periodo con tanto retos.

El objetivo de los líderes sigue siendo encontrar un acuerdo antes del próximo 2 de julio, cuando se celebrará la primera sesión del nuevo Parlamento Europeo, en la que los eurodiputados elegirán a su presidente. Hasta el 30 de junio Tusk proseguirá los contactos. La cumbre del G20 programada para los días 28 y 29 de este mes en Osaka (Japón) y a la que van a acudir los líderes comunitarios y de los principales Estados proporcionará una ocasión para tomar el pulso de la situación.

Antes de llegar al punto caliente del reparto de cargos, a la hora de la cena, los líderes abordaron diversas cuestiones como relativos a asuntos exteriores o cambio climático o presupuestos. Los líderes de la UE acordaron prolongar seis meses más las sanciones económicas impuestas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y no haber aplicado los acuerdos de paz de Minsk. Por contra, no hubo consenso en las ambiciones ecologistas europeas: Polacos, húngaros, checos y estonios ponen palos en la rueda de la lucha de la UE contra la crisis climática al negarse a fijar el año 2050 como fecha límite para convertirse en una economía neutra en carbono, esto es, eliminar las emisiones de CO2 para cumplir con los compromisos del acuerdo de París. Pero sí que hubo consenso en las prioridades de la nueva agenda estratégica de la UE hasta 2024.

Finalmente serán Johnson y Hunt quienes se disputarán el cargo de primer ministro británico. El exalcalde de Londres Boris Johnson y el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, se disputarán el liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del Gobierno del Reino Unido, tras superar ambos este jueves la primera fase de las primarias de su formación. Johnson, claro favorito en las encuestas, recibió el respaldo de 160 de los 313 diputados conservadores, por delante de Hunt, que obtuvo 77 apoyos, mientras que el tercer aspirante que optaba a acceder a la última ronda de las primarias, el titular de Medioambiente, Michael Gove, quedó eliminado al sumar 75 votos, Ahora, Johnson y Hunt deberán someterse a una elección entre los cerca de 160.000 militantes del partido, cuyo resultado se conocerá a finales de julio. Un resultado que Bruselas sguirá con especial interés ya que de ello dependerá cómo sea el desenlace del "brexit"

En España, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido una de las últimas voces que ha pedido un acuerdo amplio para la investidura de Pedro Sánchez que permita un Gobierno estable y "lo más centrado posible" aunque, de momento, ni Pablo Casado ni Albert Rivera parecen dispuestos a sumarse a esa "gran coalición" con el PSOE. El Palacio del Elíseo negó este jueves que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya apoyado "ni en público ni en privado" los pactos de Ciudadanos en España, informaron a Efe fuentes de la Presidencia francesa.

Además de los pactos para la gobernabilidad, en España el interés informativo está centrado este viernes en el Tribunal Supremo, que revisa este viernes la condena a los cinco miembros de La Manada a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016, unos hechos en los que la Fiscalía ve la intimidación suficiente para condenar por agresión sexual (violación) y pide el doble de pena. Un caso que reactivó la mecha del feminismo en España.

Por Catalina Guerrero