Protesta multitudinaria en Praga y triunfo opositor en Estambul

El parque de Letná, en Praga, fue este domingo escenario de la mayor manifestación política en la República Checa desde la caída del comunismo en 1989. Más de 250.000 personas exigieron la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babis, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos. El emblemático parque no recordaba un lleno así desde hace treinta años, cuando fue derrocado el régimen comunista con congregaciones ciudadanas de más de 800.000 personas. La protesta, convocada por el movimiento "Un millón de momentos para la democracia", reivindicó también el cese de la ministra de Justicia, Marie Benesova, una antigua fiscal a la que sus críticos acusan de querer proteger a Babis posibles acciones legales en su contra.

Vientos de cambio soplan, por otro lado, en Estambul, donde la oposición socialdemócrata ha conquistado la alcaldía de la ciudad, poniendo así fin a 25 años de gobierno de partidos islamistas iniciados por el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. El candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ekrem Imamoglu, se impuso el domingo en una repetición electoral a su rival, el ex primer ministro Binali Yildirim. La pérdida de Estambul es no solo una derrota simbólica para Erdogan, quien inició su meteórica carrera en 1994 precisamente al hacerse con el bastón de mando de la ciudad del Bósforo, sino que también en la práctica reduce el margen de maniobra de su partido, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP). Con 15 millones de habitantes, Estambul no solo alberga a casi el 20 % de la población de Turquía, sino que también concentra el 30 % del producto interior bruto del país.

Esta semana continuarán las negociaciones para el reparto de las jefaturas de las principales instituciones de la Unión Europea (UE). Primero en Osaka (Japón), en el contexto de la reunión de líderes del G20 programada para el 28 y 29 de junio, y un día más tarde en una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo convocada en Bruselas.

También siguen en marcha las negociaciones técnicas entre la UE y el Mercosur con vistas a lograr los avances necesarios para convocar una reunión a nivel ministerial en la que se dé un impulso político clave al diálogo sobre el acuerdo de asociación comercial bilateral. Entre los temas más sensibles en el proceso se encuentra la agricultura, especialmente la carne de vacuno y el azúcar. España promovió el envío de una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la que se adhirieron otros seis líderes comunitarios y en la que solicitan culminar las negociaciones con el Mercosur ante "la amenaza del proteccionismo". En paralelo, Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica han manifestado en otra carta su preocupación por los efectos del futuro tratado comercial en su agricultura.

Desde Ginebra, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará este lunes su informe sobre la situación actual de esos derechos en el planeta. Mientras, la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé informar de la situación del actual contencioso entre la UE y Estados Unidos por la imposición por parte de Washington de aranceles a la importación de aceitunas negras españolas.

Por Miriam Burgués