Primeras nominaciones para la nueva Comisión Europea

Con la alemana Ursula von der Leyen ya confirmada para presidir la nueva Comisión Europea (CE), poco a poco vamos conociendo a los nominados de cada país para acompañarla. El Gobierno esloveno ha nombrado al diplomático Janez Lenarcic, actualmente embajador de su país ante la Unión Europea (UE), como candidato a comisario. Por parte griega el aspirante es el ahora portavoz de la CE, Margaritis Schinas, quien relevará a su compatriota Dimitris Avramópulos, comisario de Migración y que ha expresado su voluntad de volver a la política nacional. Y Austria apuesta de nuevo por el democristiano Johannes Hahn, actual comisario de Ampliación y Política de Vecindad.

Ucrania se prepara para las elecciones parlamentarias anticipadas del domingo. El gran favorito es "El Servidor del Pueblo", el partido del actual presidente, Vladímir Zelenski, que deberá hacerse con los apoyos necesarios para librarse de la herencia de su predecesor, Petró Poroshenko. Mientras tanto, Berlín y Moscú están instando a "reactivar" el proceso de Minsk para el conflicto de Ucrania, aunque sin concretar para cuándo puede celebrarse una nueva cumbre a cuatro bandas en el llamado Formato de Normandía, que abarca a sus dos países más Kiev y París.

En España asoma de nuevo el fantasma de una posible repetición electoral en noviembre. El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, acepta en principio la formación de un Ejecutivo de coalición con el izquierdista Unidas Podemos (UP), pero ha vetado expresamente la entrada del líder de esta formación, Pablo Iglesias. El PSOE ganó las elecciones de abril con 123 diputados, pero lejos de la mayoría absoluta (176), por lo que necesita el apoyo de UP (42 legisladores) y de otros partidos menores para refrendar a Sánchez. En caso de que la investidura de Sánchez no tenga éxito la semana próxima, habrá que ver si el rey le propone de nuevo para un nuevo intento en septiembre, con la perspectiva en el peor de los casos de una repetición de las elecciones en noviembre.

Un equipo independiente investigará las causas del problema que afectó al funcionamiento del sistema europeo de navegación por satélite, Galileo, ya restablecido tras haber permanecido unos días sin servicio. El incidente, registrado desde el 11 de julio, provocó una interrupción temporal de los servicios iniciales de navegación y temporización de Galileo, con excepción del de búsqueda y salvamento (SAR) del sistema, que se utiliza para localizar y ayudar a personas en situaciones de peligro, por ejemplo en el mar o en la montaña.

La canciller alemana, Angela Merkel, ofrecerá este viernes en Berlín su tradicional rueda de prensa de verano, tras semanas de debate en el país sobre su estado de salud a raíz de recientes episodios de temblores en actos públicos. En Bruselas el comisario europeo de Unión por la Seguridad, Julian King, hará balance de las recomendaciones sobre ciberseguridad y futuras redes 5G, con la evaluación de riesgo de los países. Y el Parlamento portugués prevé someter a votación un proyecto que legaliza el acceso a la gestación subrogada.

Por Miriam Burgués