Un proceso "abierto" para elegir al nuevo jefe del FMI

Ya está en marcha un proceso "abierto y basado en el mérito" para escoger al sucesor de Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de que sea designado el 4 de octubre. El plazo de recepción de candidaturas comienza este lunes, 29 de julio, y se prolongará hasta el 6 de septiembre. Francia ha presentado a los países de la Unión Europea (UE) una lista con cinco nombres de la que deberá salir un candidato único a dirigir el Fondo. Entre ellos están la ministra española de Economía, Nadia Calviño, o el presidente del Eurogrupo, el portugués Mário Centeno. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, es el encargado de coordinar los trabajos para designar a ese candidato único.

Ha pasado un año desde la reunión que mantuvieron en Washington los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para tratar de superar las tensiones comerciales bilaterales. A día de hoy, los aranceles al acero y aluminio europeos siguen vigentes, al igual que la amenaza de Trump de sumar a los vehículos de la UE a la lista de productos afectados. Y sobre los planes de negociar un acuerdo comercial bilateral limitado que cubra los bienes industriales, las conversaciones ni siquiera han comenzado porque Estados Unidos exige que también se contemple la agricultura.

Por otro lado, Trump y el nuevo primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, se han comprometido a negociar un "ambicioso" pacto comercial bilateral cuando el Reino Unido deje la UE. Ambos han hablado por teléfono y han coincidido en que el "brexit" ofrece "una oportunidad incomparable para estrechar la asociación entre el Reino Unido y Estados Unidos", según un portavoz del Gobierno de Londres.

El Gobierno del Reino Unido ya "opera sobre la base" de que no habrá un nuevo acuerdo de "brexit" con la UE, según ha afirmado este domingo en un artículo Michael Gove, el ministro encargado de los preparativos para una salida sin pacto. A su juicio, una retirada del bloque comunitario no negociada "es una perspectiva muy real", por lo que se realizará una gran campaña nacional de información para preparar a la población. El Ejecutivo de Johnson "hará lo posible" por conseguir un nuevo pacto, pero "no se puede recalentar un plato que ha sido rechazado y esperar que sea más apetitoso", sostiene Gove.

Este lunes estaremos pendientes de la reunión en Brasilia entre el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en medio de las tensiones que mantienen ambos países sobre las políticas de conservación en la Amazonía. Además, el programa Erasmus para jóvenes emprendedores cumple 10 años conectando a participantes por medio de intercambios dentro de la UE para que den forma a sus proyectos.

Por Miriam Burgués