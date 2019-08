España se suma a la incertidumbre en la UE

Falta menos de un mes para saber si en España hay gobierno socialista o hay que ir a nuevas elecciones. Esta incertidumbre se suma a las de Italia, con el primer ministro en funciones, Giuseppe Conte, buscando ministros para formar gobierno, y a la del Reino Unido, donde comienzan a plasmarse las iniciativas legales para impedir que se haga realidad la decisión del porimer ministro, Boris Johnson, de cerrar el parlamento a mediados del mes de septiembre.

El pleno del Congreso este jueves, convocado para discutir la crisis del Open Arms, ha hecho notoria que la relación entre el PSOE y Unidas Podemos atraviesa una crisis total. Y sin un entendimiento entre estas dos formaciones es prácticamente imposible que haya gobierno antes del 23 de septiembre. Si en esa fecha no hay ejecutivo, habrá que convocar en España nuevas elecciones generales. El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado "esperanzado" en un documento que está ultimando su partido, compuesto por 300 medidas, permita que haya nuevo Gobierno. También, ha avanzado que a partir de la semana próxima reanudará los contactos con los grupos parlamentarios, pero el tiempo apremia y parte de la oposición piensa que Pedro Sánchez no tiene prisa.

Empiezan a tomar forma las iniciativas legales y sociales contra la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de mantener cerrado el parlamento entre mediados de septiembre y el 14 de octubre, día en el que la Reina pronuncia su discurso con el programa de Gobierno. El Tribunal de Sesiones de Edimburgo anuncia este viernes si considera legal la decisión de Johnson. La demanda esta encabezada por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Joanna Cherry, quien ha querido dejar claro que lo que se ha llevado ante la justicia es la decisión del Ejecutivo de aconsejar a la reina Isabel II que permitiese el cierre temporal del parlamento, no así la decisión final de la soberana. La demanda fue presentada ante el tribunal escocés porque continúa reunido durante el periodo vacacional, al contrariio que su homólogo inglés.

We will not allow Boris Johnson and the Tories to undermine our democracy.@joannaccherry: "Boris Johnson, because he knows there's a majority against no-deal, is acting like a tinpot dictator." pic.twitter.com/t49WaIyYX5