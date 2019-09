El "brexit" entra en su recta final...y con el fantasma de nuevas elecciones

El "brexit" entra este lunes en su recta final: el Parlamento británico reabre sus puertas tras el receso veraniego y un tribunal de Edimburgo emite sentencia sobre la legalidad del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender sus sesiones a mediados de mes. En Italia, el primer ministro en la reserva, Giuseppe Conte, sigue intentando formar un gobierno con miembros del Partido Democratico y el Movimiento 5 estrellas, que lo somete a la votación de sus integrantes. En España, el PSOE comenzará esta semana los contactos con otros partidos políticos para presentarles un documento programático de Gobierno que desbloquee la investidura. Son las tres principales incertidumbres del comienzo del mes de septiembre.

En el Reino Unido, la batalla del "brexit" comienza este lunes con la apertura del parlamento. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha advertido a los diputados que no cumplan su amenaza de bloquear un "brexit" sin acuerdo y ha dejado en el aire la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si se consuma una rebelión en el parlamento. Ha dicho que "bajo ninguna circunstancia" retrasará la salida del Reino Unido de la UE, el próximo 31 de octubre. Frente a Johnson, un grupo de diputados "tories" se prepara para colaborar con la oposición la tramitación de una ley que oblique al Gobierno a solicitar una nueva extensión de la fecha si no se llega a un acuerdo con las condiciones de salida. Las especulaciones sobre un adelanto electoral se han disparado, pero no se pueden convocar sin el beneplácito de dos tercios de la Cámara de los Comunes. El líder laborista, Jeremy Corbyn, parece que está por la convocatoria electoral, pero prominentes figuras de su partido, como el ex primer ministro Tony Blair, ya le han advertido de que puede ser un arma de doble filo que le puede beneficiar a Johnson.

