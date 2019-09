Johnson sigue con su "brexit", aunque va perdiendo la mayoría de los asaltos

El primer ministro británico, Boris Johnson, sigue su combate político para que el "brexit" sea una realidad el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo con la UE. En la noche del miércoles, Johnson perdió dos asaltos en la Cámara de los Comunes, que bloqueó la posibilidad de un "brexit" duro y rechazó la convocatoria electoral con la que amenazó si se frustraba su plan para la salida de la UE. Ahora le toca debatir a la Cámara de los Lores. En Italia, este jueves juran sus cargos los ministros del nuevo gobierno italiano de coalición encabezado por Giusepoe Conte. En España, el Partido Socialista (PSOE) y la coalición de izquierdas Unidas Podemos reanudan sus negociaciones para la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español.

En Londres, la noche del miércoles fue muy agitada. El primer ministro Boris Johnson vio como sus planes sobre el "brexit" se iban frustrando. En primer lugar, la Cámara rechazó la posibilidad de que se produzca un "brexit" duro y encomendó a Johnson que pida una nueva prórroga a la UE si para el 17 de octubre no se ha llegado a un acuerdo. Johnson amenazó con la convocatoria electoral, pero la Cámara volvió a derrotarle porque no consiguió la mayoría de dos tercios requerida. Los laboristas expresaron durante la jornada que preferirían mantener el bloqueo a unas elecciones al menos hasta el 19 de octubre, una vez se sepa qué va a pasar con el "brexit". Ahora, la ley para evitar el "brexit" duro pasa a la Cámara de los Lores, donde algunos críticos con el mandatario conservador advierten de la posibilidad de que ahí se obstaculice la ley. E incluso han sugerido alguna estrategia para evitar solicitar una prórroga a Bruselas, aunque estuviera obligado por imperativo legal.

Hasta ahora, la única victoria de Johnson ha sido legal. El Tribunal de Sesiones de Edimburgo consideró que la acción de clausurar la Cámara de los Comunes "no contraviene la ley", porque es un poder reservado al Ejecutivo, y precisó que sus implicaciones se constriñen únicamente al ámbito político y no al judicial. "Este es un territorio político y la toma de decisiones no puede medirse con estándares legales, sino solo con valoraciones políticas. La rendición de cuentas (por parte del Gobierno) corresponde al Parlamento y, en última instancia, al electorado, no a los tribunales", sostuvo el juez Lord Raymond Doherty. Mientras, en Bruselas, la CE sigue considerando que el "brexit" sin acuerdo es la opción más probable y ha terminado ya los preparativos para los diversos sectores.

En Italia, los ministros del nuevo Gobierno Conte juran sus cargos. Tras casi un mes de crisis política, Italia ya tiene un ejecutivo, esta vez formado por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, que han pasado de enemistados a socios. El presidente de la República, Sergio Mattarella, no vetó ningún nombre. Este viernes, o el próximo lunes, el gobierno tendrá que someterse a la confianza del parlamento, donde presumiblemente se escucharán las diatribas del ex ministro del Interior Matteo Salvini, en principio perdedor de una crisis de gobierno que él mismo propició. Conte ha dicho que será un gobierno "reforzado por un programa que mira hacia el futuro". Para el líder del Partido Democrático, Nicola Zingaretti, "esta nueva fase convierte a Italia de nuevo en protagonista de Europa".

Con il nuovo Governo finalmente si volta pagina, congratulazioni e buon lavoro a tutte le ministre e a tutti i ministri. Il @pdnetwork porta al Paese le competenze migliori e il rinnovamento necessario a far ripartire l'Italia. pic.twitter.com/4NmAWOxkNx — Anna Rossomando (@RossomandoPd) September 4, 2019

En España toca negociar si se quiere evitar la convocatoria electoral. El PSOE acude este jueves a su reunión con Unidas Podemos tras conseguir que los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana anunciaran publicamente su disposición a no bloquear la investidura de Pedro Sánchez, aunque tanto interlocutores de los negociadores socialistas como dirigentes del partido creen que la repetición electoral es la opción más probable. El tiempo corre hacia el 23 de septiembre, día en que acaba el plazo constitucional antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios, y en el tablero de apuestas políticas se mantiene en alza la opción de que haya que volver a las urnas a pesar de que el PSOE ha mostrado un mensaje más optimista y una actitud más conciliadora.

Por Luis Alonso