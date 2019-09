El "brexit" se convierte ya en una cuestión de familia

El "brexit" se ha convertido ya en una cuestión de familia: Jo Johnson, hermano de Boris, que ostentaba el cargo de secretario de Estado para las Universidades ha dimitido por "tensiones irresolubles" entre "la lealtad familiar y el interés nacional". La Cámara de los Lores termina de tramitar este viernes la ley que obliga a pedir una prórroga del "brexit" y que fue aprobada el pasado miércoles por la Cámara de los Comunes. Además, el Tribunal Superior de Londres se pronuncia sobre la legalidad de la suspensión parlamentaria decretada por Johnson. Todo el mismo día en que se ha conocido la muerte de el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, uno de los mandatarios internacionales históricamente sancionados por la UE. En Italia, las aguas parece que vuelven a su cauce con un proeuropeísta gobierno Conte y en España todavía resuenan los ecos de la reunión entre el PSOE y Unidas Podemos con el objetivo de llegar a un acuerdo que evite nuevas elecciones.

La división que el "brexit" está provocando en la sociedad británica ha llegado ya a la mesa de la familia Johnson. El hermano de Boris, Jo Johnson, ha dimitido porque en las últimas tres semanas ha sufrido "una tensión irresoluble" entre "la lealtad familiar y el interés nacional". "Es el momento de que otros tomen mi cargo", añadió el hermano del actual primer ministro. El "brexit" está subiendo el lenguaje de tono, como lo demuestra la ultima declaración del primer ministro sobre el asunto, de que preferiría estar "muerto en una zanja" antes que solicitar una prórroga más allá del 31 de octubre. Y eso que es la Camara de los Comunes quien le ha exigido la prórroga. La Cámara de los Lores termina este viernes la tramitacióón de la ley.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout