Compás de espera con el "brexit" el día en que se presenta la nueva CE

Compás de espera con el "brexit" el día en que se presenta la nueva Comisión Europea, dirigida por la democristiana alemana Ursula von der Leyen. En España sigue la cuenta atrás hacia el 23 de septiembre, fecha en que o hay gobierno o se convocan elecciones. Este martes está prevista una nueva reunión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. En Italia el nuevo gobierno se somete a la confianza del Senado, con lo que se pone fin a la crisis política surgida tras la ruptura de la anterior coalición. Casi un millón de hipotecados españoles están pendientes del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, que se pronuncia sobre la validez del indice hipotecario IRPH.

El Parlamento británico ha quedado clausurado hasta el próximo 14 de octubre, tal y como ordenó el primer ministro, Boris Johnson, decisión corroborada por la Justicia. Pero antes de ser clausurada, la Cámara de los Comunes negó por segunda ocasión el adelanto electoral que reclamaba el primer ministro. Necesitaba el respaldo de dos tercios de los diputados, pero solo obtuvo 293 de los 434 votos requeridos. ¿Y qué pasa ahora?. Se especula sobre las diversas vías que puede explorar Johnson para intentar esquivar el mandato de la ley y boicotear los planes de los diputados contrarios a una salida de la UE sin acuerdo. Puede negarse a pedir la prórroga a la UE e incurrir en desacato, puede enviar dos cartas pidiendo en una de ellas la prórroga y diciendo en la otra que se niega a la misma, con lo que podría incurrir en fraude de ley. O puede pedir la prórroga y que la UE se la niegue, harta ya de eternizar el asunto. Advertida contra todas estas estrategias, la oposición se niega a la convocatoria electoral mientras no se haya concretado la prórroga. Una de las figuras carismáticas del debate, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dimitirá el próximo 31 de octubre.

En Bruselas se presenta la nueva Comisión Europea, dirigida por la democristiana Ursula von der Leyen. La Comisión más paritaria de la historia, con 14 hombres y 13 mujeres. La novedad no son los nombres, ya conocidos, sino la cartera asignada a cada uno de ellos. Von der Leyen cierra así la ronda de contactos mantenidos durante el mes de agosto con todos los candidatos, intentando aunar los intereses de los Estados miembros, de las familias políticas y este año, por primera vez, de la paridad. Tras la presentación oficial, cada nominado tiene unas tres semanas para prepararse el examen de la Eurocámara. No es una comparecencia baladí: en 2014 la eslovena Alenka Bratusek se quedó a las puertas de la vicepresidenta de la Unión Energética taras recibir el "no" del Parlamento. Las audiencias se celebrarán previsiblemente entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre y el pleno de la Eurocámara debe dar el visto bueno al equipo final en un pleno a finales de octubre. El 1 de noviembre es el primer día de trabajo....justo con el "brexit".

