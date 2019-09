Un comisario para proteger el "estilo de vida europeo"

Ya conocemos quién es quién y el cargo que cada uno desempeñará en la nueva Comisión Europea (CE). Una de las cosas que más llama la atención es la creación de una cartera sobre "Protección del estilo de vida europeo", asignada al griego Margaritis Schinas y que incluirá la política migratoria, seguridad, empleo y educación. Eurodiputados de distintos partidos de la Eurocámara ya han expresado críticas al respecto. "¿El modo de vida europeo es dejar morir a miles de personas en el Mediterráneo?, ¿es financiar cárceles en Libia?", se preguntó en un comunicado la eurodiputada española Sira Rego (Izquierda Unida). Por su parte, Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, alertó en Twitter de que "no hay un patrón único de ser europeo".

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7