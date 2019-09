Estrasburgo está de vuelta con debates sobre Hong Kong y el "brexit"

Semana de vuelta al trabajo en Estrasburgo. Allí el pleno del Parlamento Europeo debatirá este lunes sobre la situación en Hong Kong tras la ola de manifestaciones contrarias a una polémica ley sobre extradiciones. Los eurodiputados abordarán, asimismo, la posibilidad de patentar productos obtenidos a partir de procesos esencialmente biológicos, como los cruces, y hablarán de los incendios forestales en la Unión Europea (UE).

En la agenda de la Eurocámara para el miércoles figura un debate sobre el "brexit". Ese mismo dominará el almuerzo de trabajo que mantendrán este lunes en Luxemburgo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el primer ministro británico, Boris Johnson. Será su primer encuentro cara a cara desde que el exalcalde de Londres asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido el pasado mes de julio, ya que Juncker no pudo asistir a la reunión del G7 en Biarritz al encontrarse convaleciente tras una operación. En una entrevista publicada el domingo por "Mail on Sunday", Johnson asegura que el Reino Unido se liberará "de las esposas" de la UE como hace el personaje de cómic "El Increíble Hulk" si no hay acuerdo para el 31 de octubre. "Hulk siempre se escapaba, no importa cuán fuertemente atado pareciera estar, y es lo mismo para este país. Saldremos el 31 de octubre", subraya.

Mientras, el ex primer ministro conservador británico David Cameron ha revelado en sus memorias que Johnson "no creía" en el "brexit" y solo abanderó esa opción en el referéndum de 2016 para "impulsar su carrera política". Según Cameron, su excompañero de estudios y eterno rival había expresado indecisión y dudas sobre la viabilidad del "brexit", pero al final decidió apoyarlo para convertirse en "el favorito" dentro del euroescéptico Partido Conservador, presuntamente con aspiraciones a liderarlo. El libro autobiográfico del ex primer ministro, titulado "For the record", saldrá a la venta el 19 de septiembre en el Reino Unido.

En España comienza una semana clave, de auténtico vértigo político, para ver si es posible un cada vez más improbable acuerdo de gobierno entre los partidos de izquierda o se convocan las cuartas elecciones en menos de cuatro años. Se abren este lunes dos días de consultas del rey Felipe VI con los líderes de los partidos con presencia en el Congreso para determinar si hay un candidato con apoyo parlamentario suficiente para la Presidencia del Gobierno. Las reuniones con los dirigentes de los grandes partidos serán el martes por la tarde y entonces se sabrá si el líder socialista y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene o no respaldo. En caso negativo, se convocarían elecciones para el 10 de noviembre.

Por otro lado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra en Viena su Conferencia General anual para debatir, entre otros temas, sobre el programa nuclear de Irán. El presidente de EEUU, Donald Trump, promueve desde hace tiempo una campaña de "máxima presión", con sanciones económicas, para obligar a la República Islámica a negociar un acuerdo más amplio del alcanzado en 2015 y destinado a limitar su desarrollo nuclear. En paralelo, Trump examina reunirse con su homólogo iraní, Hasan Rohaní, en Nueva York a finales de este mes, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por Miriam Burgués