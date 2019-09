Calentando motores para la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima

Se acerca la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima, prevista para el 23 de septiembre en Nueva York, y este martes el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo celebrará un debate sobre los compromisos climáticos que debe adoptar la Unión Europea (UE) de cara a esa cita.

La Comisión Europea (CE) ha expresado su voluntad de acelerar la lucha contra la crisis climática y pronostica que la UE asumirá este mismo año el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, pese al bloqueo de República Checa, Estonia, Hungría y Polonia. La CE presentó el pasado noviembre una hoja de ruta para que la Unión no genere en su territorio más gases de efecto invernadero de los que pueda absorber, lo que se conoce como "neutralidad climática". Sin embargo, el Consejo Europeo del pasado junio en el que se reunieron los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho no logró aprobar el documento, que requería unanimidad.

Habrá más debates en la Eurocámara este martes. Uno de ellos abordará los incendios forestales a nivel mundial tras los acontecimientos de este verano en la Amazonia. Otro será sobre una resolución acerca de noticias falsas e injerencias en los procesos democráticos europeos. Por otro lado, el pleno celebrará un voto no vinculante sobre la candidatura de la francesa Christine Lagarde a dirigir el Banco Central Europeo (BCE).

Desde Londres llegará en las próximas horas el pronunciamiento del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la suspensión del Parlamento ordenada por el Gobierno que dirige Boris Johnson. Los partidos de la oposición han rechazado esa decisión porque consideran que la Cámara de los Comunes no tendrá tiempo suficiente para debatir el "brexit". Sin embargo, el primer ministro insistió este lunes en que las críticas a esa suspensión son "una tontería", puesto que los diputados podrán examinar su plan para la salida británica del bloque comunitario antes del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre. Tras reunirse en Luxemburgo, Johnson y el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, han acordado "intensificar" las conversaciones del "brexit". Según Juncker, Johnson "no ha presentado todavía" una propuesta alternativa a la salvaguardia para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, el principal punto caliente del diálogo, pero Bruselas sigue abierta a estudiar "soluciones".

