Se acerca el escrutinio parlamentario a la nueva Comisión Europea

Faltan apenas diez días para que comience en la Eurocámara el escrutinio público a la nueva Comisión Europea (CE). Este jueves se conocerá el calendario de audiencias de los eurodiputados con los comisarios designados por Ursula Von der Leyen, la futura presidenta de la Comisión. Comenzarán el 30 de septiembre y se prolongarán hasta el 8 de octubre. Por otro lado, el Parlamento prevé publicar también este jueves la lista de nominados al Premio Sájarov 2019 a la Libertad de Conciencia.

De visita en Madrid estará el ministro británico para la salida de la UE, Stephen Barclay, quien se reunirá con el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Mientras, en Londres el ex primer ministro británico John Major intervendrá ante el Tribunal Supremo para argumentar su demanda contra el Gobierno de Boris Johnson por suspender el Parlamento antes del "brexit" y, además, saldrá publicada la autobiografía de otro ex primer ministro del país, David Cameron.

El gran escollo hacia una solución consensuada para la salida británica de la UE tiene nombre de frontera, la que separa a las dos Irlandas. El presidente saliente de la CE, Jean-Claude Juncker, sostiene que no se podrá hablar de "un progreso real" en la negociación del "brexit" hasta que el Reino Unido no presente una propuesta factible para sustituir la salvaguardia irlandesa, algo que aún no ha sucedido. En un debate el miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Juncker tildó de "palpable" el riesgo de que la salida del Reino Unido se produzca de forma abrupta el próximo 31 de octubre, a pesar de que el Parlamento británico ha aprobado legislación que obliga al Ejecutivo a solicitar a Bruselas un retraso del "brexit" si no se ha llegado a un acuerdo el 19 de octubre.

Por otro lado, cuando se cumplen cinco años del referéndum en que la mayoría de escoceses optó por seguir en el Reino Unido, los expertos coinciden en que la crisis política desatada por el "brexit" ha impulsado el apoyo a la independencia y es probable que conduzca a la convocatoria de una nueva consulta. El Parlamento escocés está tramitando la ley para propiciar un referéndum y la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha declarado que tras su aprobación, previsiblemente a finales de año, pedirá formalmente a Londres la convocatoria de una consulta. Desde que el 18 de septiembre de 2014, el 55 % descartase (frente al 45 %) la independencia, las encuestas reflejaban que el apoyo a la secesión no había aumentado como reacción directa al "brexit" (rechazado por el 62 % de escoceses) hasta el pasado abril, cuando empezaron a reflejar un repunte que alcanza el 49 %.

Prácticamente desde que concluyeron las negociaciones en junio pasado se ha hecho patente que la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur va a ser complicada. Un ejemplo es lo que acaba de suceder en el Parlamento austríaco, que acaba de sacar adelante una moción que obliga al Gobierno del país a vetar ante el Consejo Europeo la aprobación de ese tratado. No obstante, la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez, ha declarado esta semana que confía "personalmente" en la ratificación del acuerdo en el plazo de dos años, al defender que fue firmado con países, y no con gobiernos o presidentes específicos, ya que contiene una estrategia económica, política, social y medioambiental para los próximos 40 años.

Por Miriam Burgués