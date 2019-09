Llega la "tercera huelga mundial por el clima"

Más de cien países se sumarán este viernes a la "tercera huelga mundial por el clima". Nairobi, Londres, Johannesburgo, París o Bruselas serán algunos de los escenarios. Además, activistas adolescentes en contra del cambio climático han convocado en Nueva York una protesta en la que participará la joven sueca Greta Thunberg, tres días antes de la cumbre del clima que se celebrará en Naciones Unidas.

En paralelo, la OCDE va a presentar un informe de análisis de los impuestos sobre la energía y el carbono en sus miembros y en los países del G20. Otro informe, de la Coalición para las Transformaciones Urbanas y divulgado el jueves, revela que las ciudades podrían reducir sus emisiones en un 90 % únicamente utilizando tecnologías ya existentes. Además, ese cambio generaría millones de nuevos puestos de trabajo y hasta 24 billones de dólares (21,7 billones de euros) de aquí a 2050. Lograrlo requeriría una inversión anual de unos 1,8 billones de dólares (aproximadamente el 2 % del Producto Interior Bruto global), pero produciría un retorno de unos 2,8 billones para 2030 y de 7 billones para 2050.

Mientras, el gigante de ventas por internet Amazon se ha comprometido a utilizar un 100 % de energía renovable en su infraestructura global para 2030, así como a la compra de 100.000 vehículos eléctricos, según anunció este jueves su consejero delegado, Jeff Bezos. También pretende cumplir con las metas del Acuerdo del Clima de París en 2040, una década antes de lo pactado, para convertirse en una empresa neutra en carbono. De acuerdo con datos de la compañía, actualmente el 40 % de la energía consumida por sus instalaciones proviene de fuentes renovables, y el objetivo es pasar a 80 % en 2024 y a 100 % en 2030.

El freno de los gobiernos de EEUU y Brasil para sentar las bases de "la casa común" de la acción mundial frente a la crisis climática no impedirá su construcción, aunque sí ralentizará el proceso. Así lo cree la ministra en funciones española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En una entrevista con Efe, ha recordado que España liderará junto con Perú en la cumbre del clima de la ONU, a petición del secretario general de la organización, António Guterres, una coalición por la justicia climática cuyos tres ejes giran en torno a la transición justa, la calidad del aire y la igualdad de género.

En Bruselas el negociador de la Unión Europea (UE) sobre el "brexit", Michel Barnier, y el ministro británico para la salida de Londres del club comunitario, Stephen Barclay, analizarán este viernes la situación tras la presentación de los documentos del Reino Unido para evitar una frontera física en Irlanda. Desde Madrid, Barclay sugirió el jueves la posibilidad de negociar la salvaguarda irlandesa después del próximo 31 de octubre, para facilitar así un acuerdo final sobre la retirada del Reino Unido de la UE. La llamada "salvaguarda irlandesa" es una cláusula del acuerdo negociado entre el gobierno de la ex primera ministra británica Theresa May y la UE según la cual Irlanda del Norte seguiría en el mercado interior hasta que no haya un pacto sobre la relación futura entre Bruselas y Londres.

Por Miriam Burgués