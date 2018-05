Castilla y León pide a la CE criterios demográficos en los fondos de cohesión

Bruselas (EuroEFE).- La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León, María de Diego, defendió este miércoles que los criterios para las ayudas de la política europea de cohesión deben tener en cuenta los desafíos demográficos y no estar condicionados solo por el PIB.

"La política de cohesión y su asignación presupuestaria (...) no deben basarse solo en el PIB. Entendemos que hay otros indicadores que muestran de una manera mucho más verídica la realidad de las regiones", explicó De Diego a la prensa antes de participar en una conferencia del Comité Europeo de las Regiones (CdR) sobre los retos que afrontan las regiones de renta media.

El criterio actual para la entrega de ayudas de la política de cohesión divide a las regiones europeas en tres grupos (menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas) según su PIB per cápita en comparación con la media europea, un medidor según el que Castilla y León se encuentra entre las regiones más desarrolladas de la Unión Europea (UE) y accede, por ello, a menos ayudas bajo este programa.

La viceconsejera planteó que se tengan en cuenta factores como "la dispersión de la población, el envejecimiento o la densidad de población", que influyen en la "convergencia regional" y no quedan del todo reflejados en el medidor del PIB per cápita.

"Lo que defendemos es que las regiones que tienen más desafíos demográficos tienen más difícil converger y destinar recursos al crecimiento y al empleo", aseguró De Diego, quien señaló que prestar servicios en una región con una situación demográfica "complicada" es "más caro".

Por ello, pidió que la futura política de cohesión, que operará en el periodo de 2021 a 2027 y cuya dotación aún se desconoce, prevea "instrumentos específicos para aquellas regiones que tienen mayores problemas demográficos".

"The future budget of the EU, and especially Cohesion Policy after 2020, need to address the major challenge of demographic change in Europe's regions", says Maria de Diego Durantez at this afternoon's @EU_CoR event on middle-income regions. @jcyl pic.twitter.com/sagvrrbJjy