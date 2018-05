El recorte en cohesión será mínimo, según la comisaria de Política Regional

Florencia (Italia) (EuroEFE).- Los recortes en los fondos de cohesión que propone Bruselas en el próximo presupuesto europeo (2021-2027) serán "mínimos" y habrá más dinero destinado a la investigación, el empleo y los jóvenes, según la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu.

En una rueda de prensa junto al presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y el exprimer ministro italiano Mario Monti, celebrada en el marco de la conferencia "El Estado de la Unión", celebrada recientemente en Florencia, Cretu aseguró que la Comisión Europea (CE) ha tratado "de minimizar el recorte y centrarse en prioridades clave".

« Providing public investment through crises, supporting regions amhit by natural disasters, fighting youth unemployment... #CohesionPolicy is solidarity in action ». My speech at the State of the Union conference in Florence. https://t.co/OwW5UaxEKR pic.twitter.com/N12cWLmgB4