Ningún candidato a entrar en el euro reúne todos los requisitos, según BCE y CE

Fráncfort/Bruselas (EuroEFE).- Ninguno de los siete países que deben entrar a largo plazo en la zona del euro -Bulgaria, República Checa, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia- reúne todos los requisitos necesarios, según el informe de convergencia de 2018 publicado este miércoles por el Banco Central Europeo (BCE).

El estudio señala que los siete países han hecho progresos en el cumplimiento de los criterios de adopción del euro desde la última valoración de 2016, pero recalca que ninguno de ellos satisface todas las obligaciones.

Respecto a la convergencia económica, indica que las diferencias de inflación entre los países han continuado reduciéndose, lo que "muestra progresos" hacia el objetivo de un alto grado de estabilidad de precios. El valor de referencia para el criterio de estabilidad de los precios fue alcanzado por cinco de los siete países examinados, apunta el informe.

República Checa y Hungría registraron niveles de inflación por encima de la referencia, Rumanía y Suecia alcanzaron el valor, Polonia y Bulgaria se situaron por debajo y Croacia muy por debajo.

El BCE afirma que existe preocupación respecto a la sostenibilidad de la convergencia de la inflación a largo plazo en la mayoría de los países analizados. En cuanto a los criterios fiscales, el estudio constata una "visible mejora" gracias a la reducción de los desequilibrios fiscales en la mayoría de los países.

En 2017 los siete países tuvieron un déficit inferior al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) y el banco europeo considera que todos ellos están en línea con los criterios de déficit. Respecto a la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, Polonia y Rumanía mostraron tasas por encima del valor de referencia del 3,2 % mientras que el resto se situaron por debajo.

El BCE subraya que la "convergencia sostenida es esencial" y que los países que adopten el euro deben ser capaces de demostrar la sostenibilidad de su proceso de convergencia, para lo que se requieren instituciones sólidas y mercados laborales que funcionen bien.

En cuanto a la convergencia legal, el estudio asegura que en ninguno de los siete países el marco legal es "completamente compatible" con todos los requisitos para la adopción del euro. Las incompatibilidades persisten en lo referente a la independencia de los bancos centrales, particularmente la financiera e institucional.

En todos los países, con excepción de Croacia, existen incompatibilidades en relación con la prohibición de financiación monetaria y la integración legal de los bancos centrales respectivos en el Eurosistema.

Los siete países de la Unión Europea están obligados, según los tratados, a entrar en el euro a largo plazo. Rumanía y Croacia han establecido el horizonte de 2022 y 2025 respectivamente, aunque el resto de países no se han planteado por el momento una fecha concreta.

Un documento de la CE coincide con el BCE

Por otra parte, la Comisión Europea publicó también este miércoles un documento que complementa el estudio sobre la materia que dio a conocer el Banco Central Europeo (BCE) y que llega a la misma conclusión que la institución con sede en Fráncfort.

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, los siete Estados han logrado, "en términos generales, una considerable convergencia nominal" y tanto Bulgaria como Croacia cumplen todos los criterios de convergencia, excepto el criterio del tipo de cambio, pues no forman parte del Mecanismo de Tipos de Cambio (ERM II), en el que se debe participar al menos dos años antes de sumarse al área del euro.

Los criterios de convergencia incluyen la estabilidad de los precios, unas finanzas públicas saneadas, la estabilidad del tipo de cambio y la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, precisó la CE. El informe presentado en Bruselas destaca que todos los países examinados cumplen el criterio relativo a las finanzas públicas, mientras que Bulgaria, la República Checa, Croacia, Hungría y Suecia respetan el criterio del tipo de interés a largo plazo.

Además, Bulgaria, Croacia, Polonia y Suecia cumplen el requisito sobre la estabilidad de precios, pero ninguno de los siete países candidatos respeta el del tipo de cambio porque no son miembros del ERM II. Por otro lado, Bruselas constata que la legislación no es "plenamente compatible" con las normas de la Unión Económica y Monetaria en esos territorios, salvo en Croacia.

Si bien los siete países están, por lo general, bien integrados en la UE desde el punto de vista económico y financiero, algunos siguen experimentando "vulnerabilidades a nivel macroeconómico o dificultades relacionadas con su entorno empresarial e institucional", señaló el Ejecutivo comunitario.

Para la Comisión, esas situaciones "podrían plantear riesgos en cuanto a la sostenibilidad del proceso de convergencia". En su propuesta para el próximo marco financiero plurianual (MFP), desde 2021 hasta 2027, la Comisión ha anunciado su intención de proponer un mecanismo de convergencia para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que deseen ingresar en ella, con apoyo tanto técnico como financiero.

Según una nueva encuesta del Eurobarómetro, publicada este miércoles, el respaldo a la introducción del euro en los países no pertenecientes al área de la moneda única cubiertos por el informe de convergencia supera en cuatro puntos porcentuales el 51% del pasado año

El informe de convergencia se publica cada dos años o cuando hay una solicitud específica por parte de un Estado miembro y constituye la base de la decisión del Consejo de la UE (los países) sobre si se cumplen o no las condiciones para adoptar la moneda comunitaria.

