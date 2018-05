Extremadura, seleccionada para un proyecto de gestión de fondos UE

Bruselas (EuroEFE).- El programa a través del que se desarrolla en Extremadura el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha sido seleccionado por la Comisión Europea (CE) para participar en una acción piloto sobre buena gestión de fondos comunitarios, anunció hoy el Ejecutivo comunitario.

Junto a programas de Grecia, Polonia, Bulgaria y Croacia, los encargados de gestionar el FEDER en la región extremeña recibirán apoyo de expertos de la Comisión y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre cómo construir "estructuras organizativas" y formar correctamente a sus empleados.

Los expertos también ayudarán a mejorar la coordinación con otras entidades involucradas en la gestión de los programas de la política de cohesión, de la que forma parte el FEDER, como organizaciones de la sociedad civil, empresas o agencias de desarrollo.

La primera fase del programa, que durará unos nueve meses (desde este verano hasta marzo de 2019) y estará financiada por 900.000 euros para los cinco proyectos, se empleará en el diseño de una "hoja de ruta" de las mejoras necesarias en transparencia, recursos humanos, sistemas de información y comunicación y buena gobernanza.

Durante la segunda fase, que se desarrollará durante el resto de 2019, las autoridades de los programas implementarán esta hoja de ruta y seguirán recibiendo apoyo desde la Comisión Europea, si bien el presupuesto para este periodo aún no se ha determinado.

Con vistas al periodo financiero posterior a 2020, la Comisión busca ayudar a las entidades regionales y locales a mejorar su gestión e inversión de los fondos que reciben de Bruselas, dos características que serán prioritarias para los fondos regionales en el próximo presupuesto plurianual de la UE.

