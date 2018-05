El BCE instó a respetar las reglas fiscales, especialmente en los Estados endeudados

Fráncfort (EuroEFE).- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) instó a respetar las reglas fiscales existentes en la eurozona, especialmente en los Estados con un alto grado de endeudamiento público, como Italia, según las actas de su última reunión del pasado 26 de abril.

El Consejo consideró además que las reformas estructurales en países del área euro deben intensificarse y llamó a una rápida y sustantiva conclusión de la unión bancaria y la del mercado de capitales.

El máximo órgano rector del banco estimó que se requiere todavía un "amplio grado de acomodación en la política monetaria" ya que, aunque el crecimiento económico del área continuará "a un ritmo sólido", los riesgos relacionados con la amenaza del proteccionismo se han vuelto "más prominentes".

Los directivos del banco consideraron que los conflictos comerciales no solo pueden tener un efecto adverso en la actividad de los países involucrados sino que pueden ejercer "efectos más amplios como consecuencia del aumento de la incertidumbre y la disminución de la confianza".

