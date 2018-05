El líder de las regiones de la UE celebra propuesta de cohesión que apoya a áreas tras la crisis

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, mostró este miércoles su apoyo a las propuestas presentadas por la Comisión Europea sobre política de cohesión y señaló que los nuevos criterios permitirán desarrollar mejores estrategias en las zonas más afectadas por la crisis.

"Acogemos con satisfacción las propuestas de la CE para fortalecer el impacto de la política de cohesión, sobre todo en la categoría de las regiones que más sufrieron el declive industrial durante la crisis. Las nuevas normas permiten apoyarlos con más recursos y mejores estrategias", subrayó Lambertz en un comunicado.

Thanks to the #CohesionAlliance, we ensured that #MLG, 3 categories of regions & simplification are on board in the EC propositions today. Nevertheless, we cannot accept the end of #Interreg Europe or shift of the rural fund from #CohesionPolicy in times where we need to deliver