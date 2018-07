Ciudad Real (EuroEFE).- ¿Cuántos casos de cáncer habrá en Ciudad Real? ¿Y en Jaén,Tarragona o Lugo? Estas preguntas ya pueden obtener respuesta gracias a una nueva metodología que permite estimar la mortalidad por cáncer en las distintas provincias españolas, gracias a una investigación apoyada por los fondos europeos FEDER.

Los autores del método que permite predecir la incidencia de los casos de cáncer en España, y que se puede aplicar a variables tan diversas como la criminalidad, son el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Virgilio Gómez Rubio y el doctorando Francisco Palmí, precisa la institución académica en un comunicado.

El artículo, titulado "Multivariate posterior inference for spatial models with the integrated nested Laplace approximation", describe una nueva metodología estadística para ajustar modelos en los que los datos observados se han medido a distintos niveles administrativos, como barrios o provincias.

¿Dónde es más letal el cáncer?

Los ejemplos incluidos en el presente artículo se centran en modelos que pueden estimar cómo cambia la mortalidad por distintos tipos de cáncer en las provincias españolas.

Así, los investigadores han estudiado la mortalidad a causa de tres tipos de cáncer en las provincias de la península española: cáncer de cavidad bucal y faringe, de esófago y de estómago.

En particular, el modelo estudia en estos tres tipos de cáncer su riesgo relativo, que es una media de cómo es la mortalidad debida a una enfermedad con respecto a la población total.

Este modelo intenta explicar el riesgo relativo en cada provincia como la suma de dos patrones espaciales: uno común a todos los tipos de cáncer y otro específico para cada tipo de tumor. La dependencia con respecto al patrón espacial común se hace a través de unos pesos que permiten determinar si un determinado tipo de cáncer sigue el patrón común o si tiene un patrón diferenciado.

En este punto, los autores del trabajo han advertido de que estudiar la correlación de los pesos de dos enfermedades distintas permite determinar si la distribución de las enfermedades es parecida o no.

Los resultados de la investigación indican que la variación geográfica del riesgo de cáncer bucal y esófago es muy parecida, y que el cáncer de estómago parece tener una distribución geográfica ligeramente distinta.

El artículo ha sido publicado en la revista Journal of the Royal Statistics, Series C, editada por la prestigiosa "Royal Statistical Society" británica, que está en el primer cuartil del ranking de Estadística y Probabilidad en la posición 26 (de 124).

Además de con los fondos europeos, la investigación cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, la Junta de Comunidades, y la Universidad de Castilla-La Mancha.

