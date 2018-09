23 millones en fondos europeos para alimentos en la vuelta al cole de los niños españoles

Bruselas (EuroEFE).- Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Comisión Europea reanudará su programa de distribución de fruta, hortalizas y productos lácteos en los colegios europeos, que asignará a España 23,6 millones de euros.

Un año más, la iniciativa destinará en total 250 millones de euros para el reparto de estos alimentos, de los cuales 145 irán para frutas y hortalizas y otros 105 millones a leche y productos lácteos.

En el marco de este programa, España recibirá 23,6 millones de euros, de los cuales 16,5 millones serán para el reparto de frutas y hortalizas, y 7,1 millones para productos lácteos, un aumento significativo respecto a los 19 millones de euros (casi 13 millones para el reparto de frutas y verduras y 6 millones para el de leche) del año precedente.

España, el quinto país que más fondos recibe

Esto hace de España el quinto país que más fondos recibirá, tan solo por detrás de Alemania (35,2 millones), Francia (35), Italia (29,6) y Polonia (25,3), mientras que Malta (417.000 euros), Luxemburgo (235.500) y Chipre (790.000) no alcanzarán el millón de euros.

"Con los programas escolares de la UE, los niños no solo adquieren conocimientos sobre la agricultura y la producción de alimentos, sino que también prueban productos de calidad y se benefician de sus valores nutricionales", declaró el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, en un comunicado.

