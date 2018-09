Las capitales europeas piden más inversión pública de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Los representantes de las capitales europeas aprobaron este martes la Declaración de Bruselas, en la que pidieron una mayor inversión pública de la Unión Europea (UE) y criticaron los recortes propuestos a la política de cohesión.

"Como alcaldes de las capitales europeas, recomendamos a la Comisión Europea que posibilite la inversión pública necesaria para el bienestar de todos y que asegura unas perspectivas económicas favorables sea cual sea el clima económico", instaron los alcaldes en su declaración, firmada tras un encuentro en Bruselas.

Los representantes municipales consideraron que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, conocido como Plan Juncker, "no resuelve el problema de la inversión pública", ya que está más centrado en paliar la falta de inversiones privadas, y que solicitaron a la Comisión Europea (CE) que refuerce la capacidad de inversión pública.

En este documento, los alcaldes de las capitales europeas participantes lamentaron además que la política de cohesión esté en riesgo de sufrir recortes frente a su dotación en la actualidad "en un momento en el que la UE enfrenta muchas crisis".

"Creemos que el presupuesto de cohesión es particularmente importante por ser una de las políticas europeas más visibles en la vida diaria de nuestros ciudadanos", afirmaron.

Sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión (2021-2027), los firmantes pidieron a los Estados miembros que apoyen los acuerdos presentados por Bruselas para destinar a las cuentas comunitarias un 1,114 % de la renta nacional bruta de los Veintisiete tras la salida de Reino Unido de la UE.

La Comisión presentó en mayo pasado su primera propuesta para las próximas cuentas comunitarias, que ahora deberá ser negociada con la Eurocámara y el Consejo (los países).

Será la primera sin la aportación británica, un país contribuyente neto, y con nuevas prioridades, como el gasto en defensa o de gestión de la inmigración y las fronteras.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, explicó a Efe que esta declaración permite crear un "camino" y que hay que hacer "lo necesario para que estas resoluciones se tengan en cuenta en las decisiones que tome la UE".

#Cohesionpolicy fosters cooperation between business and governments at every level, delivering Europe locally. If the EU wants to overcome the challenges of the 21st century, #CohesionPolicy should be strengthened, not weakened, if we want a stronger #FutureofEUrope #SOTREG pic.twitter.com/wFzlqhm6xF