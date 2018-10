Científicos españoles defienden en Bruselas el impacto de los fondos europeos

Bruselas (EuroEFE).- Un grupo de cinco científicos españoles llevaron este martes a Bruselas, de mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), testimonios del éxito de la ciencia nacional propiciado por la financiación de los programas marco de investigación de la Unión Europea (UE).

Investigadores como Elena García Armada, Rikardo Bueno, Jesús García Merino, Neus Sabaté y Daniel Ramón Vidal presentaron los resultados de la financiación comunitaria en sus investigaciones en el acto "España: Una historia de éxito en los programas de ciencia e innovación de la UE".

Al encuentro, auspiciado en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), asistieron además funcionarios públicos como la nueva embajadora de España ante Bélgica, Beatriz Larrotcha Palma, o la secretaria de Estado española de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras.

"Llevamos unos años muy, muy disminuidos en la inversión de ciencia, y estamos trabajando para sentar las bases de una política de Estado y global. Si no somos capaces de investigar e innovar, no tenemos futuro", declaró a Efe Heras, quien inauguró el acto en representación del Ministerio.

La secretaria de Estado agregó que "políticamente hablando, no es lo mismo considerar la investigación como un gasto que como una inversión" y recalcó que "no se puede perder ni un talento, ni una idea, ni su posibilidad de ponerla en práctica", y aseguró trabajar para aumentar la financiación.

"El porcentaje de inversión sigue siendo más grande en los programas nacionales, aunque haya habido una reducción en los últimos años", añadió en declaraciones a Efe la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, quien precisó que "Europa es un complemento importantísimo, a nivel de financiación y de desarrollo del conocimiento".

