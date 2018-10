Las regiones europeas se dan cita en el 30 aniversario de la política de cohesión

Madrid (EuroEFE).- Coincidiendo con el 30 aniversario de la política de cohesión, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades celebra una nueva edición, del 8 al 11 de octubre en Bruselas, en un momento marcado por la propuesta del nuevo marco financiero 2002-2027 y las próximas elecciones europeas.

Unos 6.000 participantes y 600 oradores, tanto de Europa como de fuera de sus fronteras se concentran esos cuatro días en la capital comunitaria para participar en un programa compuesto por aproximadamente 100 sesiones de trabajo, exposiciones y actos sociales relacionados con el desarrollo regional y local.

Organizada conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DGREGIO), la Semana Europea de las Regiones y Ciudades adapta su programa cada año al contexto específico del programa de la Unión Europea (UE).

The voices of cities and regions must be heard In about a week we will give them the floor in Brussels, watch out! 9 October, 15h00 https://t.co/uzNhW5HFJG #SOTREG pic.twitter.com/wghhoJjAsX